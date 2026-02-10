«Схеми»: екснардеп Олександр Єфремов, який виїхав до РФ у 2022 році, набув російське громадянство » Станом на 9 лютого середня ціна бензину А-95 в Україні становить 60,87 грн/л Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на фінансовий портал «Мінфін». У середньому пальне в Україні 9 лютого продають за такими цінами: бензин А-95 преміум – 65,43 грн/л бензин А-95 – 60,87 грн/л бензин А-92 – 59,57 грн/л дизельне пальне – 60,50 грн/л автомобільний газ – 38,43 грн/л Наявність пального на заправках в Україні: де купити найдешевше, а де продають найдорожче За даними «Мінфіну», А-95 «преміум» є на заправках переважної частини мереж АЗС у більшості областей України на підконтрольній території. Найдешевше у середньому цей вид пального продають на АЗС мережі Motto (працює на Дніпровщині, Донеччині, Закарпатті, Одещині, Полтавщині, Харківщині та Черкащині) — по 59,14 грн/л. Найдорожче — по 69,98 грн/л у мережі АЗС «Автотранс» (на Полтавщині). На Луганщині бензин А-95 «преміум» відсутній на заправках. А-95 на підконтрольній Україні території можна купити в усіх областях, крім Луганської, у більшості мереж АЗС. Найдешевше — по 55,20 грн/л у мережі АЗС «Укр-Петроль» (у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях) найдорожче — по 64,99 грн/л у мережі АЗС Grand Petrol (на Київщині). А-92 відсутній на АЗС у Луганській області. В інших областях на підконтрольній Україні території найдешевше його можна купити по 50,00 грн/л у мережі АЗС ZOG (у Запорізькій області), найдорожче — по 61,98 грн/л у мережі АЗС «Автотранс». Дизельне пальне можна придбати майже в усіх мережах АЗС у всіх областях на підконтрольній території України. На Луганщині цього виду пального немає на АЗС. Найдешевше дизельне пальне можна придбати по 54,60 грн/л у мережі АЗС «Фактор» (працює у Житомирській області). Найдорожче дизельне пальне — по 64,99 грн/л у мережі АЗС Grand Petrol. Прогноз щодо цін на пальне у 2026 році З 1 січня 2026 року в Україні зросли ставки акцизу на пальне. Якщо у 2025 році акциз на бензин становив 271,7 євро, на дизель – 215,7 євро, на LPG (газ) – 173 євро, то у 2026 році на акциз на бензин буде 300,8 євро, на дизель – 253,8 євро, на газ – 198 євро. Таке збільшення акцизів на пальне передбачене ухваленим у 2024 році законом, який має наблизити український ринок до європейської моделі оподаткування. За цим законом акцизи підвищуватимуть щороку аж до 2028, коли ставка акцизу на бензин має сягнути 359 євро, на дизель – 330 євро, а на газ – 250 євро. Проте, за словами директора консалтингової агенції «А-95» Сергія Куюна, є передумови вважати, що попри підвищення податку кінцева ціна на АЗС не зміниться. «Через зниження світових цін на нафту і нафтопродукти закупівельна вартість останнім часом суттєво зменшилась і цього буде достатньо, щоб перекрити зростання акцизу. Принаймні це стосується мереж середнього цінового діапазону та вище. Не виключаю, що у «лоукостів» ціна може підрости на 1,5 грн/л, – вважає Сергій Куюн. – Трохи інша ситуація по скрапленому газу (LPG), де необхідного демпферу немає ні у кого. На повноцінні 1,5 грн/л навряд зросте, але 1-1,2 грн/л скоріш за все буде додано». Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко підрахував, що із січня 2026 року лише ПДВ та акциз у ціні пального становитимуть: близько 42% для дизпального, 44% – для бензину, 47% — для LPG. «За ціни 63 грн/л на преміальний А-95 споживач сплатить державі майже 28 грн/л податків. Окремо слід враховувати роздрібну маржу, яка у преміальних мережах у 2025 році становила в середньому 10–12 грн/л і була завищена щонайменше на 5 грн/л через ринкову владу», – вважає Омельченко. Станом на 10 лютого середня ціна бензину марки А-95 в Україні становить 60,87 грн за літр. Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на дані фінансового порталу «Мінфін». У середньому на українських АЗС пальне продається за такими цінами: бензин А-95 преміум — 65,43 грн/л;

автомобільний газ — 38,43 грн/л. Де пальне найдешевше і найдорожче За інформацією «Мінфіну», бензин А-95 преміум доступний на заправках більшості мереж у переважній частині областей України на підконтрольній території. Найнижчі середні ціни на цей вид пального фіксують у мережі Motto — 59,14 грн/л (Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Полтавська, Харківська та Черкаська області). Найвищі ціни — у мережі «Автотранс» на Полтавщині, де літр коштує до 69,98 грн. У Луганській області преміальний А-95 на АЗС відсутній. Бензин А-95 можна придбати в усіх регіонах України, за винятком Луганської області. Найдешевше його продають у мережі «Укр-Петроль» — від 55,20 грн/л (у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях). Найдорожчий А-95 — у мережі Grand Petrol на Київщині, де ціна сягає 64,99 грн/л. Бензин А-92 також відсутній на АЗС Луганської області. В інших регіонах найдешевші пропозиції зафіксовані в мережі ZOG у Запорізькій області — близько 50 грн/л, а найвищі ціни — у мережі «Автотранс», де літр коштує до 61,98 грн. Дизельне пальне доступне майже у всіх мережах АЗС на підконтрольній території України, за винятком Луганщини. Найдешевше дизель можна придбати у мережі «Фактор» у Житомирській області — від 54,60 грн/л, тоді як найдорожчі ціни знову фіксують у Grand Petrol — до 64,99 грн/л. Що буде з цінами на пальне у 2026 році З 1 січня 2026 року в Україні підвищилися ставки акцизного податку на пальне. Якщо у 2025 році акциз на бензин становив 271,7 євро за тисячу літрів, на дизель — 215,7 євро, а на автогаз — 173 євро, то у 2026 році ці показники зросли відповідно до 300,8 євро, 253,8 євро та 198 євро. Таке підвищення передбачене законом, ухваленим у 2024 році, який має поступово наблизити українську систему оподаткування до європейських стандартів. Згідно з документом, акцизи зростатимуть щороку до 2028 року. Водночас директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн вважає, що підвищення акцизів не обов’язково призведе до зростання роздрібних цін на пальне. За його словами, зниження світових цін на нафту та нафтопродукти дозволяє компенсувати податкове навантаження, особливо у мережах середнього та вищого цінового сегмента. Водночас у дискаунтерів можливе подорожчання бензину на 1–1,5 грн за літр. Для скрапленого газу, за оцінками експерта, зростання може становити близько 1–1,2 грн/л. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що з 2026 року частка ПДВ та акцизів у кінцевій ціні пального становитиме приблизно 42% для дизеля, 44% — для бензину та 47% — для LPG. За його підрахунками, при ціні 63 грн за літр преміального А-95 споживач фактично сплачуватиме державі близько 28 грн у вигляді податків, не враховуючи роздрібну маржу, яка в преміальних мережах у 2025 році залишалася завищеною.