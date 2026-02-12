Ексгумували тіло невідомого солдата, якого поховали замість полоненого Назара Далецького на Львівщині

Після резонансного повернення з російського полону військового Назара Далецького, якого раніше вважали загиблим і поховали, правоохоронці розслідують можливу помилку під час ДНК-ідентифікації.

Про це Еспресо.Захід повідомила староста села Великий Дорошів Оксана Кухар.

За її словами, тіло військового, похованого як Назар Далецький, ексгумували. Хто саме проводитиме повторну ДНК-експертизу, їй невідомо, однак кримінальне провадження відкрито в Харкові.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що перевірять обставини скандалу з ДНК-експертизою та похованням воїна зі Львівщини, якого повернули живим із полону.

У коментарі ТСН заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко повідомив, що першу експертизу проводили в Харкові.

«Ми розуміємо, яка це резонансна і неприпустима подія, адже таких помилок бути не може. Ретельно будемо вивчати цей випадок, піднімати всі експертизи, які відбиралися у матері та решток для порівняння, що були передані на поховання», — сказав Тимченко.

Що відомо про резонансний випадок

Військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Назар Далецький повернувся з російського полону 5 лютого.

Із вересня 2022 року його вважали загиблим. У 2023 році родині повідомили, що ДНК-експертиза підтвердила належність останків, і військового офіційно поховали.

Під час сесії Львівської обласної ради 10 лютого представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний повідомив, що родині доведеться повернути державі 15 млн грн одноразової допомоги, виплаченої у зв’язку із загибеллю бійця.

«Це, безумовно, юридично складний момент. Хоч експертизи ДНК є надзвичайно точними, інколи трапляються помилки. Основне для родини — що військовий повернувся додому живим», — зазначив Подвірний.

Однак уже 11 лютого Міністерство оборони України заявило, що держава не вимагатиме від родини повернення коштів.

«Офіційно заявляємо, що Міністерство оборони не має підстав і намірів спонукати родину Далецьких до повернення коштів», — повідомили у відомстві.

Історія військового

46-річний Назар Далецький у 2022 році добровільно мобілізувався до лав ЗСУ. Раніше він проходив строкову службу та брав участь в АТО. До 24-ї ОМБр йому вдалося потрапити з третьої спроби. Спершу проходив навчання в Яворові, після чого вирушив із побратимами на схід України.

За словами матері військового, на передовій він пробув лише 10 днів.

«Він щодня телефонував, хоч на кілька секунд — сказати: “Я живий”. У суботу подзвонив із чужого телефона, дуже коротко поговорили. А наступного дня вже не дзвонить… Я чекала цілий день. Аж близько одинадцятої вечора подзвонили. Але не він — уже москаль. Сказав: ваш син у полоні», — розповіла жінка.

У 2023 році родині повідомили, що Назар загинув. Це підтвердили результатами ДНК-експертизи. Похорон із військовими почестями відбувся в його рідному селі Великий Дорошів. Датою смерті вказали 25 вересня 2022 року — день народження захисника.

Наприкінці літа 2025 року кілька військових, які повернулися з полону, повідомили, що бачили Назара живим у 2024 році.

За кілька днів до останнього лютневого обміну матері військового Наталії Далецькій зателефонували з Координаційного штабу та повідомили, що в списках є Назар Федорович Далецький, однак попередили, що не можуть гарантувати, що йдеться саме про її сина.