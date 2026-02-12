Відступ російських військ на Запоріжжі після блокування Starlink і «шолом пам’яті» Гераскевича, який МОК визнав політичним. Огляд світових ЗМІ за 12 лютого

У центрі уваги міжнародної преси 12 лютого опинилися повідомлення про зниження бойової активності російських військ після відключення їм супутникового зв’язку Starlink, а також рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича через використання так званого «шолома пам’яті».

Російські війська без Starlink втратили оперативні можливості

Побоювання проросійських воєнкорів щодо наслідків відключення Starlink для армії РФ почали справджуватися, пише The Moscow Times з посиланням на представника НАТО. За даними видання, українські сили змогли просунутися на Запорізькому напрямку після того, як російські підрозділи втратили доступ до супутникового інтернету компанії Ілона Маска.

Співрозмовник НАТО зазначив, що відсутність стабільного зв’язку серйозно ускладнила управління російськими військами, а можливі альтернативи не здатні забезпечити такий самий рівень ефективності.

Про ризики попереджали й Z-блогери після того, як на початку лютого було деактивовано термінали, не включені до погоджених Україною «білих списків». Як зазначається, Starlink у російських підрозділах використовувався незаконно — обладнання завозили контрабандою з-за кордону та активували навіть на окупованих територіях.

Ще за адміністрації Джо Байдена Міноборони США обговорювало зі SpaceX питання відключення таких терміналів, а влітку 2024 року Пентагон повідомляв про деактивацію сотень пристроїв. Після призначення у січні міністром оборони України Михайло Федоров також звернувся до SpaceX з проханням заблокувати всі термінали, не зареєстровані в Україні. Російські військові використовували Starlink не лише для зв’язку, а й для керування бойовими дронами.

Після відключення ЗСУ зафіксували зменшення кількості російських штурмів: за даними Генштабу, 5 лютого їх було 56 проти 80–110 раніше. Також повідомлялося про звільнення села Косівцеве, тоді як РФ раніше заявляла про просування в районі Гуляйполя.

МОК: російський прапор — допустимий, пам’ять про загиблих українців — «політика»

Інша тема, що широко обговорюється світовими ЗМІ, — дискваліфікація українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Спортсмена не лише усунули від змагань, а й позбавили акредитації через використання «шолома пам’яті» з іменами загиблих українців.

Як повідомляє BBC, МОК послався на правило 50.2 Олімпійської хартії, яке забороняє будь-які політичні, релігійні чи расові демонстрації на олімпійських об’єктах. Водночас сам Гераскевич наголошує, що його жест є даниною пам’яті й не відрізняється від проявів скорботи інших спортсменів, зокрема фігуриста Максима Наумова, який публічно вшанував пам’ять своїх батьків, загиблих в авіакатастрофі у США.

Українського спортсмена підтримав і коментатор BBC, дворазовий олімпієць і ветеран Джон Джексон, який заявив, що вшанування загиблих є важливим для всіх, хто пережив війну.

Швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung вийшло з матеріалом, у якому зазначає: для МОК портрети українських жертв на шоломі стали «надто політичними». Авторка статті Елена Панайотідіс ставить під сумнів саму ідею такого нейтралітету, нагадуючи про щоденні ракетні удари, руйнування міст і мільйони біженців з України.

Вона також звертає увагу на випадок з італійським сноубордистом Роландом Фішналлером, який виступав у шоломі з кількома прапорами, серед яких був і російський. МОК пояснив це як символ країн, де спортсмен раніше виступав, однак, на думку авторки, символічно така позиція виглядає суперечливою.

Попри пропозицію замінити «шолом пам’яті» чорною пов’язкою, МОК зрештою дискваліфікував Гераскевича і водночас продовжує рух у бік повернення російських спортсменів під нейтральним прапором. Це, на думку авторки, лише загострює питання: чию реальність світ спорту готовий бачити, а чию — намагається відсунути за лаштунки.