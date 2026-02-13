Китай надасть Україні новий пакет енергетичної підтримки – МЗС

Китайська сторона погодилася передати Україні додаткову гуманітарну допомогу для енергетичного сектору. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, відповідної домовленості було досягнуто під час двосторонньої зустрічі в Мюнхені з керівником МЗС КНР Ван Ї.

Очільник української дипломатії подякував Пекіну за рішення надати новий пакет гуманітарної допомоги в енергетичній сфері.

У ході перемовин сторони також обговорили перспективи розширення взаємовигідної торгівлі та розвитку двосторонніх відносин із дотриманням принципу поваги до територіальної цілісності. Сибіга підтвердив зацікавленість Києва у підтриманні діалогу з Китаєм на найвищому рівні.

Українська делегація поінформувала китайську сторону про ситуацію на фронті, удари РФ по енергетичній інфраструктурі та втрати, яких зазнали китайські компанії внаслідок цих атак.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити контакти та організувати взаємні візити.