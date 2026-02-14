Презервативи для учасників Олімпіади закінчилися вже через три дні

Безплатні презервативи для учасників зимової Олімпіади закінчилися вже через три дні після старту Ігор, за даними італійських ЗМІ.
Організаторів розкритикували за недостатню кількість — за інформацією La Stampa, виділили менш ніж 10 тисяч одиниць. Для порівняння, на літній Олімпіаді в Парижі роздали 300 тисяч презервативів для близько 10 500 спортсменів, тоді як у зимових Іграх беруть участь майже 3 тисячі атлетів. Губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана наголосив, що така практика існує з 1988 року і спрямована на профілактику захворювань, що передаються статевим шляхом.
Leave a Reply