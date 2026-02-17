Ситуація на ринку криптовалют: Bitcoin залишається на грані катастрофи

Світовий ринок криптовалют продовжує демонструвати високий рівень волатильності та невизначеності, а найпопулярніша цифрова валюта Bitcoin (BTC) опинилася в центрі уваги інвесторів, аналітиків і трейдерів. Після тривалого періоду зростання ціна Bitcoin стабілізується нижче психологічного рівня в $70 000, водночас загальний крипторинок залишається чутливим до зовнішніх факторів, таких як монетарна політика, макроекономічні дані та поведінка великих гравців.

Bitcoin торгується в коридорі $65 000–$70 000

За останні дні ціна Bitcoin утримується близько $68 000, незважаючи на короткострокові коливання. Частина аналітиків відзначає, що після сильної корекції ринок намагається знайти нову підтримку. Слабкість BTC спричинила також падіння інших провідних криптовалют — Ether знизився нижче $2 000, а ринкова капіталізація альткоїнів залишалася на тлі загального ослаблення.

Це свідчить про традиційний вплив Bitcoin на весь криптовалютний сектор: коли BTC стикається з тиском продажів, альткоїни зазвичай демонструють ще глибші падіння, оскільки інвестори переводять кошти в стейблкоїни або фіат для зниження ризиків.

Макроекономічні фактори і тиск на Bitcoin

Основні причини нинішньої ситуації на ринку криптовалют пов’язані із зовнішніми факторами. Торгові та фінансові ринки уважно спостерігають за рішеннями щодо процентних ставок, очікуваннями щодо інфляції, а також за глобальними макроекономічними даними. Саме ці фактори можуть визначити наступний рух ціни Bitcoin — як у бік зростання, так і поглибленої корекції.

Аналітики вважають, що макроекономічні сигнали, такі як дані про ставки центральних банків та інституційний попит на BTC, відіграватимуть важливу роль найближчим часом. Якщо вони нададуть позитивні сигнали, це може створити технічний імпульс для повернення Bitcoin до рівня вище $70 000, а далі — до нових локальних максимумів.

Корекція та можливі сценарії розвитку

Нинішнє падіння BTC означає, що ринок може бути в стадії корекції після бичачого ралі, яке завершилося в попередні місяці. Це не обов’язково означає кінець зростання вартості Bitcoin, але є сигналом для трейдерів щодо необхідності обережного управління ризиками.

Низка аналітичних звітів навіть допускає можливість подальшого зниження ціни BTC у разі пробою ключових підтримок. Технічні експерти наголошують: якщо Bitcoin проб’є нижню межу діапазону $65 000, це може спровокувати новий спад, і ринок перейде до наступної фази оцінки вартості цифрових активів.

Висновки: Bitcoin та ринок криптовалют очікують важливий тест

Поточна ситуація на ринку криптовалют демонструє класичну фазу консолідації після великого руху. Інвестори повинні уважно стежити за:

технічними рівнями підтримки та опору Bitcoin;

сигналами від регуляторів та монетарних властей;

поведінкою альткоїнів та обсягами торгів.

Загалом, Bitcoin залишається ключовим барометром здоров’я криптовалютного ринку, і подальші зміни в його ціні можуть стати важливим сигналом для всіх учасників ринку — від інституційних інвесторів до роздрібних трейдерів.