Українські війська здійснили найбільше просування з 2023 року: що відомо

Україна повертає контроль над територіями на півдні

Українські Сили оборони зафіксували найшвидше тактичне просування з 2023 року на одному з напрямків фронту. За даними міжнародних аналітичних центрів, протягом останніх тижнів ЗСУ змогли звільнити понад 200 квадратних кілометрів території, переважно на південному напрямку.

Деталі успішної операції ЗСУ

Експерти зазначають, що ключову роль відіграли:

злагоджена робота артилерії та безпілотників;

покращена логістика та розвідка;

точкові удари по командних пунктах противника.

Українська армія застосовує тактику локальних проривів, уникаючи масштабних наступів, що дозволяє зменшити втрати серед особового складу.

Реакція міжнародних партнерів

Просування ЗСУ позитивно оцінили західні союзники України. Аналітики наголошують, що ці дії демонструють здатність України до активних наступальних операцій навіть в умовах тривалої війни.

Значення для подальшого перебігу війни

Фахівці підкреслюють: хоча мова не йде про стратегічний перелом, ініціатива на окремих ділянках фронту переходить до України, що може вплинути на переговорні позиції в майбутньому.