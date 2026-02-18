«  
Сили оборони уразили пускову установку ЗРК С-300ВМ

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у ніч на  18 лютого було уражено:

  • район зосередження підрозділу БПЛА противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької області);
  • майстерню БПЛА у районі Токмака (ТОТ Запорізької області);
  • вузол зв’язку у районі населеного пункту Старомлинівка (ТОТ Донецької області);
  • зосередження військової техніки окупантів у Донецьку (ТОТ Донецької області).

Окрім того, 17 лютого, у районі Маріуполя (ТОТ Донецької області) було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.

