ПК б/у: как выбрать достойный системный блок Форум как инструмент формирования комьюнити бренда » Сили оборони уразили пускову установку ЗРК С-300ВМ Сили оборони України уразили пускову установку ЗРК С-300ВМ, пункти управління БПЛА, а також зосередження сил і засобів російської окупаційної армії на ТОТ України та на території РФ Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Так, у ніч на 18 лютого було уражено: район зосередження підрозділу БПЛА противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької області);

у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької області); майстерню БПЛА у районі Токмака (ТОТ Запорізької області);

у районі Токмака (ТОТ Запорізької області); вузол зв’язку у районі населеного пункту Старомлинівка (ТОТ Донецької області);

у районі населеного пункту Старомлинівка (ТОТ Донецької області); зосередження військової техніки окупантів у Донецьку (ТОТ Донецької області). Окрім того, 17 лютого, у районі Маріуполя (ТОТ Донецької області) було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.