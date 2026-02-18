Сили оборони уразили пускову установку ЗРК С-300ВМ

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Так, у ніч на 18 лютого було уражено:
- район зосередження підрозділу БПЛА противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької області);
- майстерню БПЛА у районі Токмака (ТОТ Запорізької області);
- вузол зв’язку у районі населеного пункту Старомлинівка (ТОТ Донецької області);
- зосередження військової техніки окупантів у Донецьку (ТОТ Донецької області).
Окрім того, 17 лютого, у районі Маріуполя (ТОТ Донецької області) було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.
