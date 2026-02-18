США готові ратифікувати юридично зобов’язуючі гарантії безпеки для України

Сполучені Штати Америки заявили про готовність ратифікувати юридично зобов’язуючі гарантії безпеки для України, що може стати важливим кроком у посиленні довгострокової підтримки Києва на тлі триваючої війни з Росією. Про це повідомляють західні та українські джерела, близькі до переговорного процесу.

Йдеться про документ, який передбачає чітко визначені зобов’язання США у сфері безпеки, оборонної співпраці та підтримки українських Збройних сил. На відміну від попередніх політичних декларацій, нові гарантії матимуть юридичну силу, що означає необхідність їх ратифікації відповідно до американського законодавства.

За словами представників адміністрації США, такі гарантії не є альтернативою членству України в НАТО, однак можуть стати перехідним механізмом, який забезпечить стабільність і стримування агресії з боку Росії. Документ може включати зобов’язання щодо військової допомоги, обміну розвідданими, спільного оборонного планування та підтримки оборонно-промислового комплексу України.

Українська влада позитивно оцінює готовність США перейти від політичних заяв до юридично оформлених рішень. У Києві наголошують, що гарантії безпеки для України є критично важливими не лише для захисту держави, а й для стабільності всієї європейської безпекової архітектури.

Водночас експерти застерігають, що процес ратифікації може бути складним і потребуватиме підтримки Конгресу США. Політичні дебати всередині країни, а також загальна міжнародна ситуація можуть вплинути на строки ухвалення остаточного рішення.

Аналітики вважають, що готовність США ратифікувати юридично зобов’язуючі гарантії безпеки є сильним сигналом для союзників і противників України, демонструючи намір Вашингтона зберігати стратегічну підтримку Києва у довгостроковій перспективі. Остаточні параметри угоди та терміни її ухвалення наразі перебувають на стадії обговорення.