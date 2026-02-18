США можуть готувати масштабну операцію проти Ірану, — ЗМІ

Портал Axios із посиланням на власні джерела повідомив, що Сполучені Штати нібито наблизилися до рішення про велику військову операцію проти Ірану, яка може розпочатися вже найближчим часом.

За інформацією співрозмовників видання, в адміністрації Дональд Трамп розглядають сценарій масштабної збройної кампанії проти Ірану. Йдеться про операцію, яка може бути ближчою до повномасштабної війни, ніж до обмеженої та «точкової» операції, подібної до дій у Венесуелі.

Імовірно, кампанія може відбуватися у координації з Ізраїль та бути значно масштабнішою за так звану «12-денну війну» в червні 2025 року, коли США завдали ударів по підземних ядерних об’єктах Ірану.

Як зазначають джерела, ще на початку січня Трамп був близький до ухвалення рішення про удари, спостерігаючи за жорстким придушенням протестів в Ірані. Згодом адміністрація застосувала «подвійну тактику»: паралельні спроби переговорів із Тегераном щодо ядерної програми та посилення військової присутності США в регіоні. Втім, наразі переговорний процес, за даними співрозмовників, не демонструє бажаних результатів.

Поблизу Ірану вже розгорнуті два авіаносці, близько десяти військових кораблів, сотні винищувачів і системи протиповітряної оборони. За останню добу на Близький Схід було перекинуто ще приблизно 50 винищувачів.

Деякі американські джерела застерігають, що підготовка подібної операції потребує більше часу. Водночас один із радників стверджує, що терпіння Трампа вичерпується, і оцінює ймовірність початку операції в найближчі тижні на рівні 90%.