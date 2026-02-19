Гучна заява Залужного: посол України у Британії розкритикував Зеленського через контрнаступ

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний зробив резонансну заяву, яка викликала широкий суспільний та політичний резонанс як в Україні, так і за її межами. У своїй публічній оцінці він фактично розкритикував дії президента Володимира Зеленського, зокрема щодо результатів українського контрнаступу та окремих політичних рішень, ухвалених упродовж війни.

За словами Залужного, очікування від контрнаступальної кампанії не були реалізовані повною мірою через низку стратегічних і управлінських помилок. Він наголосив, що військові рішення мають ухвалюватися з урахуванням реальних можливостей армії, ресурсів і ситуації на фронті, а не під впливом політичного тиску чи зовнішніх очікувань. Посол підкреслив, що надмірна політизація військових процесів може мати негативні наслідки для обороноздатності держави.

Окрему увагу Валерій Залужний приділив темі політичних зв’язків та внутрішніх рішень у владних колах. За його словами, під час війни особливо важливо зберігати баланс між цивільним керівництвом і військовим командуванням, а також уникати конфліктів, які можуть послабити єдність країни. Він зазначив, що будь-які розбіжності всередині влади стають сигналом слабкості для ворога.

Заява посла України у Великій Британії швидко стала однією з головних тем в українських та міжнародних медіа. Експерти вже назвали її безпрецедентною, адже раніше подібна критика з боку високопоставлених представників держави звучала значно стриманіше. Політологи вважають, що слова Залужного можуть вплинути як на внутрішньополітичну дискусію, так і на сприйняття України серед західних партнерів.

Наразі Офіс президента офіційно не прокоментував заяви Валерія Залужного. Водночас у суспільстві триває активне обговорення: одні підтримують відкриту критику як прояв відповідальності, інші ж вважають, що публічні конфлікти під час війни є недоречними. Очікується, що найближчим часом ця тема отримає подальший розвиток і нові коментарі з боку української влади.