Тренди українського ринку нерухомості у 2026 році: прогнози та зміни

Український ринок житлової нерухомості входить у 2026 рік із помірною активністю та чітким розподілом за регіонами: у відносно безпечних містах попит тримається, тоді як у прифронтових зонах угоди й нове будівництво залишаються обмеженими. За оцінками Нацбанку, упродовж 2025 року ринок не показав ознак повернення до довоєнного рівня, а високі безпекові ризики продовжують стримувати інвестиційні покупки.

Первинка: дефіцит нових проєктів і «ціна без знижок»

Одна з ключових тенденцій 2026 року — обмежена пропозиція на первинному ринку. Через дорожчання будматеріалів, дефіцит робочої сили та обережність девелоперів нових стартів небагато, а покупці значно рідше готові вкладатися на етапі котловану. У підсумку очікування «масових знижок» на новобудови виглядає малоймовірним, а ціни радше будуть стабільними або зростатимуть точково в безпечніших локаціях.

Вторинка: торг з продавцем і попит на “готове житло”

На вторинному ринку у 2026 році зберігається тренд на вибір готових для заселення квартир і більш жорсткий торг. Покупці частіше оцінюють не лише район і метраж, а й енергоефективність, автономність та реальні витрати на утримання. Дані Держстату також свідчать, що ціни на житло змінювалися нерівномірно (зростання в річному вимірі фіксувалося, але поквартальна динаміка була стриманішою).

Оренда: стабільний попит у відносно безпечних регіонах

У 2026 році орендний сегмент продовжує виконувати роль “швидкої адаптації” для внутрішньої міграції та людей, які не готові купувати через ризики. У містах із робочими місцями, кращою логістикою та більш стабільною інфраструктурою оренда лишається найбільш гнучким рішенням — і саме там попит може підтримувати ставки.

Іпотека та «єОселя»: перезапуск як фактор попиту

Окрема інтрига 2026 року — трансформація державної іпотеки. На ринку очікують оновлення механізму програми «єОселя», адже саме вона домінує в новій іпотеці, і будь-які зміни умов потенційно можуть перерозподілити попит між первинкою та вторинкою.

Прогноз на 2026: три сценарії

Базовий: помірна активність без “буму”, ціни переважно стабільні, з точковим зростанням у відносно безпечних регіонах.

Негативний: посилення атак по інфраструктурі та енергетиці → відтермінування купівель, просідання угод, зростання ролі оренди.

Позитивний: зниження безпекових ризиків і ефективніша іпотека → поступове оживлення попиту, особливо на готові квартири.

Висновок: у 2026 році ключовими драйверами нерухомості залишаться безпека, доступність фінансування та якість житла (енергонезалежність/готовність до проживання). Ринок і далі буде “нерівним”: сильніші локації триматимуться краще, а ризикові — залишатимуться під тиском.