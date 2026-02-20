«  
Втрати РФ за добу: майже тисяча військових, два танки та шість бронемашин

За минулу добу, 19 лютого, російські війська у війні проти України втратили щонайменше 970 військовослужбовців. Українські сили також знищили 6 бойових броньованих машин і 2 танки противника, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні орієнтовні втрати російської армії з 24 лютого 2022 року по 20 лютого 2026 року становлять:

  • танки — 11 684 (+2)

  • бойові броньовані машини — 24 060 (+6)

  • артилерійські системи — 37 387 (+3)

  • РСЗВ — 1 649 (+0)

  • засоби ППО — 1 303 (+1)

  • літаки — 435 (+0)

  • гелікоптери — 347 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 881 (+551)

  • крилаті ракети — 4 314 (+0)

  • кораблі / катери — 29 (+0)

  • підводні човни — 2 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 79 112 (+76)

  • спеціальна техніка — 4 073 (+1)

У Генштабі зазначили, що дані ще уточнюються.

