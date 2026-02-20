Угорщина спрямує 250 тисяч тонн нафти зі своїх резервів на внутрішній ринок МВФ готується розглянути нову програму фінансування України на $8,1 млрд » Втрати РФ за добу: майже тисяча військових, два танки та шість бронемашин За минулу добу, 19 лютого, російські війська у війні проти України втратили щонайменше 970 військовослужбовців. Українські сили також знищили 6 бойових броньованих машин і 2 танки противника, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні орієнтовні втрати російської армії з 24 лютого 2022 року по 20 лютого 2026 року становлять: танки — 11 684 (+2)

бойові броньовані машини — 24 060 (+6)

артилерійські системи — 37 387 (+3)

РСЗВ — 1 649 (+0)

засоби ППО — 1 303 (+1)

літаки — 435 (+0)

гелікоптери — 347 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 881 (+551)

крилаті ракети — 4 314 (+0)

кораблі / катери — 29 (+0)

підводні човни — 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни — 79 112 (+76)

спеціальна техніка — 4 073 (+1) У Генштабі зазначили, що дані ще уточнюються.