Втрати РФ за добу: майже тисяча військових, два танки та шість бронемашин

За минулу добу, 19 лютого, російські війська у війні проти України втратили щонайменше 970 військовослужбовців. Українські сили також знищили 6 бойових броньованих машин і 2 танки противника, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні орієнтовні втрати російської армії з 24 лютого 2022 року по 20 лютого 2026 року становлять:
-
танки — 11 684 (+2)
-
бойові броньовані машини — 24 060 (+6)
-
артилерійські системи — 37 387 (+3)
-
РСЗВ — 1 649 (+0)
-
засоби ППО — 1 303 (+1)
-
літаки — 435 (+0)
-
гелікоптери — 347 (+0)
-
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 881 (+551)
-
крилаті ракети — 4 314 (+0)
-
кораблі / катери — 29 (+0)
-
підводні човни — 2 (+0)
-
автомобільна техніка та автоцистерни — 79 112 (+76)
-
спеціальна техніка — 4 073 (+1)
У Генштабі зазначили, що дані ще уточнюються.
