Ліквідація «Ель Менчо» спричинила хвилю насильства в Мексиці: що відбувається в країні

У Мексиці різко загострилася безпекова ситуація після ліквідації одного з найнебезпечніших наркобаронів країни — Немесіо Рубена Осегери Сервантеса, відомого як «Ель Менчо», лідера картелю Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Операція мексиканських сил безпеки відбулася в штаті Халіско і стала найбільшим ударом по організованій злочинності за останні роки.



За даними офіційних джерел, спецоперація проводилася за підтримки розвідданих міжнародних партнерів, зокрема США. «Ель Менчо» вважався одним із найвпливовіших наркоторговців у світі, а очолюваний ним картель контролював значну частину наркотрафіку, нелегальної торгівлі зброєю та фінансових злочинів у Мексиці.

Хвиля насильства після ліквідації лідера картелю

Одразу після підтвердження смерті «Ель Менчо» в низці регіонів країни спалахнули масові заворушення та акти помсти. У штатах Халіско, Мічоакан і Коліма зафіксовано:

блокування автомагістралей,

підпали автомобілів і комерційних об’єктів,

збройні сутички з правоохоронцями.

Місцева влада була змушена тимчасово призупинити роботу шкіл і закликати мешканців залишатися вдома. Особливе занепокоєння викликає ситуація в Гвадалахарі — одному з міст-господарів Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Реакція міжнародної спільноти

На тлі ескалації насильства кілька країн, зокрема Велика Британія та Канада, оновили рекомендації для туристів, закликаючи уникати небезпечних регіонів. Деякі авіакомпанії тимчасово скасували рейси до популярних курортних напрямків на заході Мексики.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що держава тримає ситуацію під контролем і продовжить боротьбу з організованою злочинністю. Вона наголосила, що ліквідація «Ель Менчо» є важливим кроком до послаблення наркокартелів, однак визнала ризик короткострокової дестабілізації.

Що далі

Експерти припускають, що найближчими тижнями можливі спроби перерозподілу впливу всередині CJNG, що може призвести до нових спалахів насильства. Водночас влада обіцяє посилити присутність сил безпеки в проблемних регіонах.