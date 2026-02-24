Перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну: хроніка подій 24 лютого 2022 року



24 лютого 2022 року став однією з найтрагічніших і водночас найгероїчніших дат в історії сучасної України. Саме цього дня Російська Федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України. Попри раптовість атаки та чисельну перевагу ворога, український народ продемонстрував надзвичайну стійкість, єдність і готовність захищати свою державу.

Початок вторгнення: перші вибухи о 4-й ранку

Близько 4:00 ранку 24 лютого 2022 року Росія завдала масованих ракетних ударів по всій території України. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Маріуполі, Краматорську, Луцьку, Івано-Франківську та інших містах.

Під ударами опинилися:

військові аеродроми;

склади боєприпасів;

об’єкти протиповітряної оборони;

прикордонні підрозділи.

Ці атаки стали фактичним початком повномасштабної війни Росії проти України.

Звернення керівництва держави та введення воєнного стану

О 5-й ранку Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян, офіційно підтвердивши факт вторгнення та оголосивши воєнний стан по всій країні. Українців закликали зберігати спокій, допомагати армії та довіряти офіційним джерелам інформації.

У цей же день було оголошено загальну мобілізацію, а чоловікам призовного віку тимчасово заборонено виїзд за кордон.

Наступ з кількох напрямків

Російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків:

з півночі — з території Білорусі на Київ;

зі сходу — Харківська, Луганська та Донецька області;

з півдня — з окупованого Криму на Херсон і Миколаїв;

з моря — висадка десанту та ракетні удари з Чорного моря.

Особливо запеклі бої точилися біля Києва, Харкова, Чернігова, Сум і Херсона.

Героїчна оборона Києва та перші бої за столицю

Однією з головних цілей Росії був швидкий захват Києва. Протягом першого дня ворог намагався прорватися до столиці, використовуючи повітряний десант.

Бій за аеропорт у Гостомелі

Особливе значення мав бій за аеропорт “Антонов” у Гостомелі. Російські десантники намагалися захопити його для перекидання військ. Проте українські сили — ЗСУ та Нацгвардія — дали жорстку відсіч, знищивши значну частину ворожого десанту.

Цей бій став одним із перших символів зламаних планів “бліцкригу” Росії.

Опір цивільного населення та єдність українців

У перший же день війни тисячі українців стали в черги до:

територіальної оборони;

військкоматів;

центрів здачі крові.

Цивільні допомагали армії:

будували барикади;

готували їжу для військових;

передавали інформацію про пересування ворога.

Україна миттєво перетворилася на єдиний фронт спротиву.

Герої острова Зміїний

Увечері 24 лютого весь світ почув про героїчний вчинок українських прикордонників на острові Зміїний. Відмовившись здатися російському військовому кораблю, вони продемонстрували безпрецедентну мужність.

Фраза, що пролунала у відповідь на вимогу капітуляції, стала символом незламності українського духу та облетіла весь світ.

Міжнародна реакція та підтримка України

У перший день вторгнення більшість країн світу:

засудили дії Росії;

почали запроваджувати жорсткі санкції ;

заявили про підтримку України.

Український спротив зруйнував уявлення про «швидку перемогу» Росії та показав світові силу нації.

Значення першого дня війни для України

24 лютого 2022 року довів:

Україна не здалася;

армія була готова до спротиву;

народ став на захист держави.

Саме в цей день народилася нова сучасна українська нація, об’єднана спільною метою — захист свободи та незалежності.

Перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну став випробуванням, яке українці витримали з гідністю. Героїзм військових, рішучість керівництва та єдність народу зірвали плани ворога та заклали основу майбутньої перемоги.