У Росії порушили кримінальне провадження проти засновника Telegram Павла Дурова через «сприяння тероризму» Перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну: хроніка подій 24 лютого 2022 року » ППО ліквідувала 95 із 115 дронів, зафіксовано влучання на 11 об’єктах У ніч проти 25 лютого російські війська здійснили атаку, застосувавши 115 ударних безпілотників типів Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших моделей. Орієнтовно 60 із них становили «Шахеди». За попередньою інформацією станом на 7:30 сили протиповітряної оборони знищили або придушили 95 ворожих дронів на півночі, півдні та сході України. Водночас зафіксовано 18 влучань ударних БпЛА на 11 різних локаціях. До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Наразі атака триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.