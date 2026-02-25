Росія за добу втратила 1070 військових, 3 танки та 29 артсистем — Генштаб

Упродовж вівторка, 24 лютого, російські війська втратили у війні проти України 1070 військовослужбовців, а також 3 танки і 29 артилерійських систем. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За наведеними даними, загальні бойові втрати армії РФ з 24 лютого 2022 року по 25 лютого 2026 року орієнтовно становлять:
-
особового складу — близько 1 262 490 (+1 070) осіб
-
танків — 11 701 (+3) од.
-
бойових броньованих машин — 24 091 (+5) од.
-
артилерійських систем — 37 589 (+29) од.
-
реактивних систем залпового вогню — 1 655 (+1) од.
-
засобів ППО — 1 305 (+0) од.
-
літаків — 435 (+0) од.
-
гелікоптерів — 348 (+0) од.
-
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 146 457 (+886) од.
-
крилатих ракет — 4 347 (+0) од.
-
кораблів і катерів — 29 (+0) од.
-
підводних човнів — 2 (+0) од.
-
автомобільної техніки та автоцистерн — 779 971 (+145) од.
-
спеціальної техніки — 4 075 (+1) од.
Інформація уточнюється.
