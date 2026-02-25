«  
Росія за добу втратила 1070 військових, 3 танки та 29 артсистем — Генштаб

Упродовж вівторка, 24 лютого, російські війська втратили у війні проти України 1070 військовослужбовців, а також 3 танки і 29 артилерійських систем. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За наведеними даними, загальні бойові втрати армії РФ з 24 лютого 2022 року по 25 лютого 2026 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 262 490 (+1 070) осіб

  • танків — 11 701 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 24 091 (+5) од.

  • артилерійських систем — 37 589 (+29) од.

  • реактивних систем залпового вогню — 1 655 (+1) од.

  • засобів ППО — 1 305 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 348 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 146 457 (+886) од.

  • крилатих ракет — 4 347 (+0) од.

  • кораблів і катерів — 29 (+0) од.

  • підводних човнів — 2 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 779 971 (+145) од.

  • спеціальної техніки — 4 075 (+1) од.

Інформація уточнюється.

