Росія за добу втратила 1070 військових, 3 танки та 29 артсистем — Генштаб

Упродовж вівторка, 24 лютого, російські війська втратили у війні проти України 1070 військовослужбовців, а також 3 танки і 29 артилерійських систем. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За наведеними даними, загальні бойові втрати армії РФ з 24 лютого 2022 року по 25 лютого 2026 року орієнтовно становлять:

особового складу — близько 1 262 490 (+1 070) осіб

танків — 11 701 (+3) од.

бойових броньованих машин — 24 091 (+5) од.

артилерійських систем — 37 589 (+29) од.

реактивних систем залпового вогню — 1 655 (+1) од.

засобів ППО — 1 305 (+0) од.

літаків — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 348 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 146 457 (+886) од.

крилатих ракет — 4 347 (+0) од.

кораблів і катерів — 29 (+0) од.

підводних човнів — 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 779 971 (+145) од.

спеціальної техніки — 4 075 (+1) од.

Інформація уточнюється.