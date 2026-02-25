У Росії порушили кримінальне провадження проти засновника Telegram Павла Дурова через «сприяння тероризму»

Російські державні медіа повідомили про відкриття кримінальної справи щодо засновника месенджера Telegram Павло Дуров за статтею про нібито сприяння терористичній діяльності.

За твердженнями видань, платформу Telegram буцімто використовують для підготовки злочинів, у тому числі терактів, а керівництво сервісу не відповідає на звернення російських правоохоронців. Водночас жодних конкретних матеріалів справи чи офіційних документів не оприлюднено.

Звинувачення також пов’язують із публічними заявами Дурова щодо уповільнення роботи Telegram у Росії та просування державного месенджера Max. У державних ЗМІ його слова подають як такі, що можуть загрожувати суспільно-політичній стабільності.

Як аргументи наводять приклади гучних терактів і політичних убивств, де нібито використовувався месенджер, однак доказів причетності компанії до цих подій не представлено.

Крім того, у публікаціях повторюється теза про начебто вибіркову співпрацю Telegram із різними країнами та ігнорування запитів російських органів. Водночас обмеження в роботі месенджера на території РФ почали посилюватися ще на початку лютого.

У 2024 році Дурова затримували у Франція за підозрами у фінансових правопорушеннях і незаконній діяльності на платформі. Після цього він заявляв про готовність взаємодіяти з правоохоронними структурами різних держав у межах чинного законодавства.

ОНОВЛЕНО:

Дуров відреагував на відкриття справи:

«Росія порушила проти мене кримінальну справу за “сприяння тероризму”. Влада щодня вигадує нові підстави, щоб обмежити доступ громадян до Telegram, намагаючись придушити право на приватність і свободу слова. Сумно спостерігати, як держава боїться власного народу».