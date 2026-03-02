Останні події навколо Ірану (дайджест): ескалація, Ормузька протока, ядерна програма та ракетні обстріли

За останні дні інформаційний фон навколо Ірану різко загострився. Ключова тема — військова ескалація в регіоні Перської затоки та її наслідки для безпеки судноплавства, енергоринків і дипломатії.

1) Ескалація та удари в затоці

Повідомляється про розширення іранських ударів у Перській затоці з ураженням портової інфраструктури в ОАЕ та Омані, а також інциденти, пов’язані з ураженням/пошкодженням суден та портових об’єктів. Це підвищує ризики для логістики та страхування морських перевезень у регіоні.

2) Ормузька протока і шок для ринку нафти

Найчутливіший наслідок — загроза проходу через Ормузьку протоку, один із головних вузлів глобальних поставок нафти й газу. На тлі новин про атаки та затримки проходу танкерів ціни на нафту різко підскочили, а на ринках зросла нервозність. Окремі компанії та перевізники тимчасово обмежують транзит, частина суден накопичується в очікуванні безпечного коридору.

3) Міжнародна реакція та ризик «ланцюгової» регіональної війни

Аналітики звертають увагу, що нинішня динаміка підвищує імовірність втягування ширшого кола гравців — від держав затоки до партнерів і союзників сторін конфлікту. Паралельно звучать сигнали про координацію із виробниками нафти та консультації щодо стабілізації ринку, але ефект таких кроків залежить від того, чи вдасться знизити інтенсивність атак і зберегти морські маршрути відкритими.

4) Ядерна програма Ірану та позиція МАГАТЕ

Окрема лінія напруги — ядерне питання. МАГАТЕ публічно закликає Іран до співпраці та доступу інспекторів, а в медіа з’являються повідомлення про концентрацію чутливих матеріалів/інфраструктури на окремих об’єктах, зокрема в районі Ісфахана. Це додає міжнародній дискусії гостроти й підвищує ставки в будь-яких перемовинах.

5) Внутрішня економіка: інфляція, ріал і соціальна напруга

Всередині країни зберігається сильний економічний тиск: зростання цін і девальваційні очікування підживлюють невдоволення, а інфляція, за повідомленнями окремих медіа, виходить на рекордні рівні. На тлі санкцій і невизначеності навколо експорту енергоносіїв ці фактори стають ще відчутнішими для домогосподарств та бізнесу.

Що це означає найближчим часом

Головні ризики короткого горизонту — подальші перебої судноплавства в Ормузькій протоці, нові удари по інфраструктурі та «розшивання» конфлікту через союзні угруповання в регіоні. Паралельно ядерний трек (МАГАТЕ/контроль/доступ) лишається ключовим елементом міжнародного тиску на Тегеран.