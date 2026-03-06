Недвижимость в Аликанте: цены в 2026 году и перспективы для инвесторов

Что такое рынок недвижимости Аликанте в 2026 году?

Это стабильный актив с высоким потенциалом роста. В отличие от Мадрида или Барселоны, где цены уже достигли пиковых значений, столица Коста-Бланки предлагает более доступный вход при сохранении высокой ликвидности. По данным Национального института статистики (INE), по итогам 2025 года средняя стоимость квадратного метра в городе закрепилась на уровне 2.415 €/м², что на 4% выше показателей весны 2025 года. Главный драйвер — международный спрос: иностранные инвесторы (скандинавы, бельгийцы, граждане ОАЭ) рассматривают Аликанте не только как место для жизни у моря, но и как инструмент диверсификации капитала. На сайте Дискаунт Хаус можно посмотреть информацию по аналитики недвижимости в Аликанте на ближайшие годы — discount-house.com/alicante

Почему это важно для инвестора сегодня? В 2026 году вступили в силу обновленные правила энергоэффективности для арендного жилья в ЕС, что автоматически повысило стоимость объектов с хорошими характеристиками (изоляция, солнечные батареи). Кроме того, программа Golden Visa (ВНЖ за инвестиции от 500.000 €) все еще актуальна для граждан РФ и других стран СНГ при соблюдении валютного контроля, что создает стабильный спрос в премиальном сегменте. Законодательная база Испании защищает права покупателя: нотариальная проверка сделки (Escritura Pública) и наличие лицензии на новостройку (LPO) являются обязательными.

Районы Аликанте и стоимость недвижимости

Рынок недвижимость в Испании четко сегментирован. Самые дорогие районы Аликанте — Playa de San Juan-El Cabo (3.317 €/м²) и Centro (3.009 €/м²). Здесь покупают премиальную недвижимость с видом на море или историческую крепость Санта-Барбара. Это ликвидные активы для долгосрочного сохранения капитала. Средний сегмент представлен районами San Blas-Pau и Parque Avenidas-Vistahermosa (2.120–2.400 €/м²). Здесь преобладают современные жилые комплексы с закрытыми территориями и бассейнами, ориентированные на семьи с детьми и сдачу в аренду менеджерам из порта и аэропорта.

Самые дешевые районы Аликанте — Virgen del Remedio-Juan XXIII (1.020 €/м²) и Los Ángeles-Tómbola (1.543 €/м²). Это зоны высокого риска, но и максимальной доходности при реновации. Инвесторы покупают здесь квартиры под капитальный ремонт (от 30.000 €) и перепродают после обновления, так как годовой рост в этих локациях достигает 30,5%. Для бюджетного входа также подходят Campoamor-Carolinas-Altozano (1.730 €/м²), где много предложений на вторичном рынке в шаговой доступности от трамвайных веток.

Рынок недвижимости Аликанте в цифрах

Объем сделок в провинции Аликанте в 2025 году превысил 57.000 единиц, причем 80% пришлось на вторичное жилье. Структурный дефицит предложения — главный фактор роста. Новое строительство ( obra nueva ) не успевает за спросом: в районе Pau-3, который планируют застраивать по технологиям «умного дома», первые объекты появятся лишь к 2028–2029 году. Это создает навес спроса на готовые квартиры в районах Benalúa и Florida.

Прогноз объема инвестиций на 2026 год аналитики Tinsa и Intermark оценивают в +8–10%. Основная доля придется на сектор аренды: туристическая (VTC) и долгосрочная аренда показывают доходность 5–7% годовых в евро. Факторы роста: снижение ключевой ставки ЕЦБ (ипотека стала доступнее) и восстановление турпотока — аэропорт Аликанте-Эльче снова входит в топ-5 Испании.

Коммерческие сегменты: офисы, отели, торговля

Не только жилье привлекает инвесторов. Розничная торговля в Аликанте восстанавливается за счет стрит-ритейла на центральных улицах (av. Maisonnave) и спроса на помещения под кафе и рестораны в старом городе. Вакантность снижается, арендные ставки стабилизировались.

Офисы: Здесь Аликанте уступает Мадриду и Барселоне. В столицах ставки аренды премиум-офисов достигают 30–35 €/м²/мес, тогда как в Аликанте качественных офисов класса А мало. Спрос формируют локальные IT-компании и колл-центры, но для институциональных инвесторов этот сегмент пока менее интересен, чем жилье.

Гостиницы и туризм: Наиболее перспективная ниша. Рекордный турпоток 2025 года (сочетание пляжного и культурного отдыха) стимулирует строительство малых отелей и бутик-гостиниц в районе El Cabo и порта. Инвесторы переводят старые многоквартирные дома в апарт-отели, получая доходность выше банковских депозитов.

Практические шаги и документы для сделки

Базовый список действий при покупке включает: получение NIE (идентификационный номер иностранца), открытие счета в испанском банке, подписание договора задатка (Contrato de Arras) и финальное подписание купчей у нотариуса. Для новостроек обязателен сертификат LPO и уплата НДС (IVA) — 10%. На вторичном рынке покупатель оплачивает налог на передачу имущества (ITP) — от 8% до 11% в зависимости от автономии.

Технические термины, которые важно знать инвестору: Nota Simple (выписка из реестра, проверяет отсутствие обременений), Cédula de Habitabilidad (лицензия на проживание, обязательна для подключения коммуникаций) и Eficiencia Energética (сертификат энергоэффективности, влияет на стоимость аренды). Советы экспертов: не игнорируйте геотехническую экспертизу при покупке дома с участком — в пригородах типа Villafranqueza есть риски просадки грунта.

Источник: www.discount-house.com