Шейкер — один из самых известных и необходимых инструментов бармена. Он используется для приготовления алкогольных и безалкогольных коктейлей путем интенсивного встряхивания ингредиентов. Благодаря этому напиток становится однородным, хорошо охлажденным и приобретает насыщенный вкус.
Сегодня шейкер для коктейлей используется не только в профессиональных барах и ресторанах, но и дома — для приготовления оригинальных напитков на вечеринках и семейных праздниках.
Что такое шейкер для коктейлей
Коктейльный шейкер — это специальная емкость с крышкой, предназначенная для смешивания различных ингредиентов: соков, сиропов, ликеров, сливок и других компонентов. Основная задача шейкера — быстро соединить жидкости разной плотности и охладить напиток с помощью льда.
Чаще всего шейкеры изготавливаются из нержавеющей стали или стекла. Они отличаются прочностью, долговечностью и удобством в использовании.
Существует несколько популярных видов шейкеров:
-
Кобблер-шейкер — классическая модель, состоящая из трех частей: стакана, встроенного фильтра и крышки.
-
Бостон-шейкер — профессиональный вариант из двух стаканов, который часто используют бармены.
-
Парижский шейкер — стильная модель из двух частей без встроенного ситечка.
Преимущества использования шейкера
Использование шейкера имеет ряд важных преимуществ:
1. Идеальное смешивание ингредиентов
Шейкер позволяет быстро и равномерно соединить жидкости разной плотности, которые трудно смешать обычной ложкой.
2. Быстрое охлаждение напитка
Во время встряхивания лед охлаждает ингредиенты, благодаря чему коктейль получается освежающим.
3. Улучшение вкуса и аромата
Активное перемешивание помогает раскрыть аромат фруктов и цитрусовых, делая напиток более насыщенным.
4. Профессиональная подача
Приготовление коктейлей в шейкере выглядит эффектно и добавляет процессу элемент барного шоу.
5. Универсальность
Шейкеры подходят для приготовления различных напитков: классических коктейлей, безалкогольных миксов, смузи и даже спортивных напитков.
Правила использования шейкера
Чтобы приготовить идеальный коктейль, важно правильно пользоваться шейкером.
Основные правила:
-
Добавьте лед
Обычно лед занимает примерно 70–75% объема шейкера. Это помогает быстрее охладить напиток.
-
Налейте ингредиенты
Сначала добавляются соки, сиропы и другие жидкие компоненты.
-
Плотно закройте шейкер
Это предотвратит проливание напитка во время встряхивания.
-
Встряхивайте 10–15 секунд
Этого времени достаточно для охлаждения и смешивания ингредиентов.
-
Процедите напиток
Перед подачей коктейль обычно процеживают в бокал через ситечко.
Важно помнить, что газированные напитки не рекомендуется встряхивать в шейкере, так как давление может привести к проливу.
Где купить шейкеры для коктейлей
Если вы ищете качественные шейкеры и другой барный инвентарь, стоит обратить внимание на интернет-магазин Resto Plus.
Этот магазин специализируется на продаже профессиональной посуды и оборудования для ресторанов, баров, кафе и других заведений общественного питания. Компания сотрудничает с известными мировыми производителями и предлагает широкий ассортимент продукции высокого качества.
В каталоге магазина можно найти разнообразные барные аксессуары, которые помогают организовать работу бармена и создать стильную атмосферу в заведении.
Ассортимент интернет-магазина RestoPlus
Интернет-магазин предлагает большой выбор товаров для сегмента HoReCa и домашнего использования. В каталоге представлены:
-
барные аксессуары (стрейнеры, прессы для цитрусовых, открыватели для бутылок, совки для льда);
-
стеклянная посуда — бокалы, стаканы, графины;
-
столовая посуда — тарелки, блюда, чашки;
-
кухонный инвентарь и гастроемкости;
-
кондитерский инвентарь;
-
кухонные ножи;
-
посуда для сервировки;
-
одноразовая посуда и упаковка;
-
товары для клининга и гигиены.
Благодаря широкому ассортименту покупатели могут приобрести все необходимое для кухни, бара или ресторана в одном месте.
Почему стоит покупать в RestoPlus
Интернет-магазин https://restoplus.com.ua/ru/ имеет несколько важных преимуществ:
-
широкий выбор профессиональной посуды и барного инвентаря;
-
сотрудничество с известными брендами;
-
выгодные цены;
-
возможность покупки оптом и в розницу;
-
доставка по всей Украине.
Коктейльный шейкер — это незаменимый инструмент для приготовления вкусных и эффектных напитков. Он позволяет быстро смешивать ингредиенты, охлаждать коктейли и создавать профессиональную подачу.
Если вам нужны качественные шейкеры и другой барный инвентарь, интернет-магазин restoplus.com.ua предлагает широкий выбор профессиональной посуды и оборудования, которое подойдет как для ресторанного бизнеса, так и для домашнего использования.
Leave a Reply