WSJ пояснили, чому іранські літаки падають під час польоту

Про це інформує The Wall Street Journal.

Один із таких інцидентів стався під час бою, коли ізраїльський винищувач F-35 перехопив іранський літак Yak-130. Російський дозвуковий навчально-бойовий літак, створений ще на початку 1990-х років, не мав шансів у протистоянні з одним із найсучасніших винищувачів світу.

За даними видання, багато літаків у складі іранських ВПС є музейними експонатами. Частина з них була придбана ще за правління шаха, до революції 1979 року, яка привела до влади Ісламську Республіку. Через десятиліття міжнародних санкцій Тегеран не має доступу до нових літаків або запчастин.

Через це іранські літаки часто виходять з ладу ще під час навчань. Деякі з них розбиваються під час польотів або навіть спалахують прямо на злітно-посадкових смугах.

Наприклад, нещодавно ізраїльські удари знищили на аеродромі Тебріз американський винищувач-бомбардувальник F-4 Phantom II та легкий винищувач Northrop F-5, коли ті готувалися до зльоту. Обидві моделі були створені ще у 1960-х роках і давно зняті з виробництва.