Наземна операція в Ірані майже неминуча, але американські солдати воювати не хочуть

Високопоставлені американські чиновники поінформували союзників в Ізраїлі та інших країнах протягом останніх днів, що у США може не залишитися іншого вибору, окрім як розпочати наземну військову операцію із захоплення іранського острова Харг, — The Jerusalem Post.



Військові США прискорили розгортання тисяч морських піхотинців та особового складу ВМС на Близькому Сході. Харг є основним експортним вузлом іранської нафти; Цей крок розглядається щоб змусити Іран припинити блокування Ормузької протоки.

В той же час Військові США заявляють, що «не хочуть вмирати за Ізраїль, американці не хочуть бути політичними пішаками» Тільки у березні кількість відмов від служби зросла у десятки разів, — Huffpost.

▪️Війська страждають від недостатнього захисту та планування сил. Солдати розчаровані в операції проти Ірану, і готові покинути службу.

▪️Переломним моментом для багатьох військових стало влучання в іранську школу, де загинули щонайменше 175 дітей.