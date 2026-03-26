Президент США Дональд Трамп підтримав Віктора Орбана

Президент США Дональд Трамп публічно висловив підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану напередодні парламентських виборів, що привернуло значну увагу як у Європі, так і за її межами. Відповідна заява пролунала під час політичного заходу, де американський лідер назвав Орбана «сильним керівником», який «здатний забезпечити стабільність і безпеку своєї країни».

Трамп побажав угорському прем’єру перемоги «з великим відривом», підкресливши, що вважає його політику прикладом захисту національних інтересів. Така відкрита підтримка з боку президента США стала незвичною для міжнародної практики, адже прямі заяви на користь конкретного кандидата в іншій державі рідко робляться на найвищому рівні.

Вибори в Угорщині відбуваються на тлі напружених відносин між Будапештом і низкою європейських інституцій. Упродовж останніх років уряд Орбана неодноразово критикували за позицію щодо міграційної політики, реформ судової системи та відносин із Європейським Союзом. Попри це, його політична сила зберігає стабільну підтримку значної частини виборців.

Політичні аналітики зазначають, що слова Трампа можуть вплинути на інформаційний фон перед голосуванням, однак їхній реальний вплив на результат виборів залишається під питанням. Частина експертів вважає, що така підтримка може зміцнити позиції Орбана серед його прихильників, тоді як опоненти можуть використати цей фактор як аргумент у власній передвиборчій риториці.

Водночас у дипломатичних колах Європи заяву американського президента сприйняли стримано, наголошуючи на важливості дотримання принципу невтручання у внутрішні справи інших держав. Представники ЄС підкреслюють, що результати виборів мають визначатися виключно волею угорських громадян.

Парламентські вибори в Угорщині розглядаються як ключовий політичний тест для уряду Орбана та можуть визначити подальший курс країни у відносинах із Європейським Союзом, США та іншими міжнародними партнерами. На тлі геополітичної напруженості та економічних викликів результати голосування можуть мати ширший вплив не лише на регіон Центральної Європи, але й на загальний баланс політичних сил у Європі.