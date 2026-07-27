Знайдено місце проживання Януковича та паспортні данні

Журналісти-розслідувачі оприлюднили нові подробиці про життя колишнього президента України Віктора Януковича, який після втечі з країни у 2014 році практично зник із публічного простору. Автори розслідування стверджують, що їм вдалося встановити місце проживання експрезидента, простежити його спосіб життя, зібрати інформацію про нерухомість родини та навіть з’ясувати, якими документами він може користуватися в Росії. За даними журналістського проєкту «Телебачення Торонто», Янукович нині ймовірно мешкає у російському Сочі, де для нього створено умови, що нагадують його колишню резиденцію «Межигір’я». Ці твердження базуються саме на журналістському розслідуванні й офіційно не підтверджені російською владою.

Нове життя у Сочі

Розслідувачі стверджують, що після втечі до Росії Янукович оселився в одному з елітних районів Сочі. За їхніми даними, маєток розташований на закритій території, що перебуває під посиленою охороною. Журналісти припускають, що саме цей будинок став основною резиденцією експрезидента, де він проживає разом зі своєю цивільною дружиною Любов’ю Полежай.

Сочі вже давно вважається одним із найбільш престижних міст Росії для проживання представників політичної та бізнес-еліти. Саме там розташовані численні державні резиденції, дорогі приватні маєтки та об’єкти, що охороняються федеральними службами. Автори розслідування зазначають, що вибір цього міста навряд чи є випадковим.

Фейкове ім’я та нові документи

Однією з найрезонансніших деталей розслідування стала інформація про те, що Янукович нібито користується документами на інше ім’я. За твердженням журналістів, йдеться про ім’я «Олег Миколайович Леонов». Вони припускають, що прізвище може бути пов’язане з дівочим прізвищем матері експрезидента.

За версією авторів матеріалу, використання інших документів може бути пов’язане з питаннями безпеки та бажанням мінімізувати увагу до своїх пересувань. Однак офіційних підтверджень існування таких документів наразі немає, а сам Янукович цю інформацію не коментував.

Старі охоронці залишилися поруч

Окрему увагу журналісти приділили людям, які забезпечують безпеку колишнього президента. За їхніми даними, поруч із Януковичем залишилася значна частина його багаторічної охорони. Йдеться про колишніх співробітників Управління державної охорони України, які після подій 2014 року переїхали до Росії.

У розслідуванні стверджується, що частина цих людей нині співпрацює з Федеральною службою охорони Росії або працює у приватних структурах безпеки. Саме аналіз діяльності цих осіб допоміг журналістам встановити ймовірне місце перебування експрезидента.

Родина володіє елітною нерухомістю

Автори розслідування також повідомляють про значні активи членів родини Януковича. За їхніми словами, вони виявили десятки об’єктів нерухомості, оформлених на близьких родичів або довірених осіб.

Йдеться про дорогі квартири, приватні будинки та земельні ділянки у Сочі, Московській області та інших регіонах Росії. Крім цього, журналісти заявляють про наявність значних фінансових активів, розміщених на банківських рахунках. Усі ці висновки зроблені на основі аналізу відкритих російських реєстрів, корпоративних документів та інших доступних джерел.

Як журналісти проводили розслідування

Для пошуку інформації автори використовували відкриті державні реєстри Росії, супутникові знімки, дані про власників нерухомості, корпоративні документи, аналіз телефонних контактів та зв’язків між людьми з найближчого оточення Януковича.

Окремий напрямок дослідження стосувався колишніх співробітників Управління державної охорони України. Саме їхня діяльність, маршрути пересування та нові місця роботи, за словами журналістів, дозволили вийти на сучасне місце проживання експрезидента.

Янукович залишається засудженим в Україні

Нагадаємо, що Віктор Янукович залишив територію України у лютому 2014 року після Революції Гідності. В Україні його було засуджено у справі про державну зраду, а також він є фігурантом інших кримінальних проваджень. Українські правоохоронні органи неодноразово заявляли про розшук експрезидента та накладення санкцій на його активи.

Попри це, Росія не видає Януковича українській стороні, а сам він протягом останніх років лише зрідка з’являвся у медіапросторі через окремі заяви або відеозвернення.

Чому це розслідування привернуло увагу

Останніми роками інформація про місце перебування Віктора Януковича була уривчастою. Нове журналістське розслідування стало одним із найдетальніших за весь час після його втечі з України. Воно містить велику кількість документів, схем зв’язків та аналізу майнових активів, що дозволяє значно повніше уявити спосіб життя експрезидента в Росії.

Водночас важливо враховувати, що значна частина наведених фактів є висновками журналістів на основі відкритих джерел. Незалежного офіційного підтвердження від державних органів Росії щодо місця проживання Януковича, використання ним іншого імені чи структури його активів наразі немає.