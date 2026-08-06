Бориславську нафтову компанію включили до санкційного списку РНБО

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти 23 компаній і 20 фізичних осіб. До переліку потрапило й зареєстроване на Львівщині спільне підприємство «Бориславська нафтова компанія».

Про це повідомляє «Українська правда».

Під санкції потрапили іноземні компанії, які, за даними української влади, беруть участь у виробництві російських балістичних ракет, систем протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби, а також забезпечують потреби оборонно-промислового комплексу та силових структур РФ.

Зокрема, до списку внесли виробників компонентів для ракет «Іскандер-М», керованих авіаційних ракет, постачальників безпілотників і засобів РЕБ, а також російські ІТ-компанії, які розробляють цифрові рішення та системи інформаційної безпеки для державних і військових структур Росії.

Серед підсанкційних підприємств також опинилася «Бориславська нафтова компанія». Водночас в указі президента не пояснюється, з яких саме підстав українське підприємство включили до санкційного переліку.

Що відомо про компанію

На офіційному сайті підприємства зазначено, що за підсумками видобутку вуглеводнів у 2017 році воно увійшло до двадцятки найбільших приватних нафтогазовидобувних компаній України.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками компанії є Pelmarra Investments Ltd (Британські Віргінські Острови), ПАТ «Укрнафта», а також дніпровські ТОВ «Івентра» і ТОВ «Таріус». Інформація про кінцевого бенефіціарного власника відсутня. Керує підприємством Юрій Шкляр.

Компанія має чинний спеціальний дозвіл на видобування нафти та природного газу, розчиненого у нафті, на Стинавському родовищі.

За інформацією видання «Бізнес.Цензор», у 2019 році співвласниками підприємства були «Укрнафта» та бізнесмен Ігор Коломойський, який із 2023 року перебуває під вартою.