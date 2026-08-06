НАБУ: Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на майже 14 млн грн

Колишній віцепрем’єр-міністерці – міністерці юстиції України Ользі Стефанішиній повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За даними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), йдеться про незаконне збагачення на 13,9 мільйона гривень.

За інформацією НАБУ, у власності Стефанішиної фактично перебували дві квартири в житловому комплексі «Файна Таун» загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. Водночас офіційно нерухомість була оформлена на її подругу.

Крім цього, слідство стверджує, що в різний час підозрювана користувалася майном, зареєстрованим на близьких осіб, зокрема:

квартирою у столичному ЖК бізнес-класу «Львівська площа», оформленою на матір;

паркомісцем і кількома нежитловими приміщеннями у цьому ж комплексі, зареєстрованими на батька;

автомобілем Mercedes-Benz GLC 220 d, який був оформлений на її підлеглого.

Також, за даними детективів, Стефанішина вела переговори щодо придбання будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тисяч доларів. За попереднім планом, 250 тисяч доларів мали сплатити готівкою, а решту суми — шляхом передачі продавцю двох квартир у ЖК «Файна Таун».

У НАБУ зазначають, що від укладення угоди посадовиця відмовилася, ймовірно, через майбутнє призначення на дипломатичну посаду за кордоном.

За версією слідства, офіційні доходи Стефанішиної не дозволяли придбати таке майно. Із початку 2024 року до середини 2025 року вона задекларувала близько 3,7 мільйона гривень доходів, тоді як лише з її банківських рахунків за цей період було витрачено приблизно 4,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, 4 серпня Ользі Стефанішиній повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, а 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 мільйонів гривень.