Трамп заявив, що після саміту НАТО в Анкарі повертався окремим літаком через міркування безпеки

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що після саміту НАТО в Анкарі в липні повертався окремим від своєї команди літаком. За його словами, таку рекомендацію надали Секретна служба США та військові.

«Я просто зробив так, як вони хотіли. Я діяв за вказівками Секретної служби та військових. Вони хотіли, щоб я летів іншим літаком, із таким самим рівнем безпеки», — заявив Трамп.

Президент США припустив, що рішення могло бути пов’язане з певною загрозою, зазначивши, що регулярно отримує погрози.

Водночас Трамп заявив, що літак, яким він зрештою скористався, міг перебувати під навіть більшим ризиком.

Раніше ЗМІ повідомляли, що після завершення саміту Трампа таємно пересадили з літака, який вважався президентським, на інший військовий борт. За даними американських медіа, причиною стала загроза з боку Ірану.

8 липня в Анкарі завершився саміт НАТО, у якому Трамп брав участь разом з іншими лідерами країн Альянсу.

Раніше, 10 липня, федеральне велике журі США висунуло обвинувачення вісьмом чоловікам у змові щодо вбивства урядовців під час турніру UFC біля Білого дому 14 червня. На заході були присутні Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та Ілон Маск.