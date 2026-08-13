Зеленський анонсував зміни у проведенні НМТ: менша інтенсивність та можливість повторного складання

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що під час цьогорічного проведення національного мультипредметного тесту виникли проблеми, тому формат НМТ планують змінити.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму з нагоди Дня молоді.

За словами президента, нинішній формат НМТ створює додатковий стрес для випускників та їхніх батьків.

«Цього року, як і минулими роками, було багато проблем зі здачею НМТ. Зараз формат НМТ, на жаль, такий, що додає дітям і батькам стресу. Варто це виправити», — заявив Зеленський.

Він зазначив, що вже обговорював це питання з прем’єр-міністром, міністром освіти та командою Офісу президента.

Глава держави вважає, що наступного року випускники мають складати тест у спеціально підготовлених укриттях, щоб проведення НМТ якомога менше залежало від безпекової ситуації.

Окремо Зеленський запропонував зменшити інтенсивність тестування та змінити строки його проведення, щоб знизити психологічне навантаження на учнів.

«Треба подумати, як зробити меншу інтенсивність НМТ, щоб розвантажити дітей психологічно», — сказав президент.

Також він вважає необхідним надати випускникам можливість повторно скласти тест, якщо перша спроба була невдалою.

За словами Зеленського, повторне складання має відбуватися у достатньо короткий термін, щоб учасники встигали отримати результат до початку вступної кампанії.