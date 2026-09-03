У Лондоні запустили перший сервіс безпілотного таксі

Лондон зробив важливий крок у майбутнє міського транспорту: 3 вересня у британській столиці офіційно запрацював перший сервіс автономних таксі. Проєкт реалізували компанія Uber та британський розробник систем штучного інтелекту Wayve. Відтепер частина пасажирів може отримати поїздку на автомобілі, який більшу частину маршруту долає без участі людини.

На першому етапі на дороги міста вивели 15 електромобілів Ford Mustang Mach-E, обладнаних комплексом камер, сенсорів та програмним забезпеченням Wayve. Автомобілі здатні самостійно аналізувати дорожню обстановку, розпізнавати пішоходів, велосипедистів, дорожні знаки та приймати рішення в реальному часі.

Попри гучну назву «безпілотне таксі», транспортні засоби поки що не є повністю автономними. Відповідно до вимог транспортного регулятора Лондона, у кожному автомобілі присутній спеціально підготовлений водій-наглядач. Він контролює роботу системи та може взяти керування на себе у випадку виникнення нестандартної ситуації.

Пасажири не можуть спеціально замовити роботаксі через додаток Uber. Натомість система автоматично пропонує автономний автомобіль, якщо такий доступний поблизу. Користувач може погодитися на поїздку або обрати звичайне таксі без додаткових витрат. Вартість маршруту залишається такою ж, як і для традиційних поїздок UberX чи Uber Comfort.

Експерти зазначають, що саме Лондон є одним із найскладніших міст світу для тестування безпілотного транспорту. Вузькі вулиці, щільний трафік, велика кількість автобусів, велосипедистів та пішоходів створюють надзвичайно складне середовище для штучного інтелекту. Саме тому успішний запуск сервісу розглядають як важливий технологічний рубіж для всієї галузі автономного транспорту.

Особливістю технології Wayve є використання системи штучного інтелекту, яка навчається керуванню подібно до людини. На відміну від багатьох конкурентів, що покладаються на надточні цифрові карти, система аналізує навколишнє середовище в реальному часі та адаптується до нових умов. Розробники стверджують, що такий підхід дозволить масштабувати технологію значно швидше та дешевше.

Інтерес до нового сервісу виявився дуже високим. За даними компаній, понад 140 тисяч користувачів Uber у Лондоні заздалегідь висловили бажання спробувати автономні поїздки. Це свідчить про поступове зростання довіри громадськості до безпілотних технологій.

Запуск роботаксі також посилює конкуренцію на ринку автономного транспорту. Свої проєкти в британській столиці вже тестують американська компанія Waymo та китайський гігант Baidu, які планують розширювати присутність у Європі найближчими роками.

Аналітики вважають, що нинішній запуск є лише початком масштабних змін. Якщо випробування пройдуть успішно та регулятори дозволять експлуатацію автомобілів без водіїв-наглядачів, протягом наступного десятиліття роботаксі можуть стати звичним елементом міського транспорту. Лондон уже сьогодні перетворюється на один із головних полігонів для перевірки того, наскільки штучний інтелект готовий замінити людину за кермом.