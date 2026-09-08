Як влаштована лінійка Bushmills

Назва Bushmills об’єднує різні типи ірландського віскі. У бренду є купажовані релізи, де поєднуються солодовий і зерновий віскі, а також single malt зі 100% солодженого ячменю. Тому слово Bushmills на етикетці ще не пояснює, що саме знаходиться в пляшці.

Різницю між версіями легше зрозуміти за повною назвою, категорією та особливостями витримки. На https://fozzyshop.ua/ru/4147-viski/vyd-30008=1656 під час порівняння Bushmills варто розрізняти Original, Black Bush і Single Malt із зазначеним віком.

Чим Original відрізняється від Black Bush

Bushmills Original — blended Irish whiskey, у якому поєднуються single malt і зерновий віскі. Слово blended говорить про композицію з різних типів віскі, а не про конкретний вік чи вид бочки.

Black Bush теж належить до blended whiskey, але має інший акцент: у ньому вища частка солодового віскі, а під час дозрівання використовують бочки з-під Oloroso Sherry і bourbon. У профілі помітні сухофрукти, горіхові, солодкуваті та деревні відтінки.

Отже, Original і Black Bush — не одна базова версія в різному оформленні. Обидва є купажами, але відрізняються складом і роботою з бочками.

Коли починається лінійка Single Malt

Single malt у Bushmills виготовляють зі 100% солодженого ячменю, а віскі проходить потрійну дистиляцію. У лінійці бренду є, зокрема, 10-, 12-, 16- та 21-річні версії.

Щоб не змішувати характеристики, назву зручно читати послідовно:

Bushmills — бренд;

Original або Black Bush — назва купажованого релізу;

Single Malt — категорія віскі;

10, 12, 16 чи 21 Year — заявлений вік;

cask або finish — інформація про бочки чи завершальний етап витримки.

Такий порядок відділяє назву серії від технічних характеристик і допомагає не порівнювати параметри з різним значенням.

Що дає вік у Single Malt

Bushmills 10 Year виготовляють зі 100% солодженого ячменю та витримують щонайменше десять років у бочках з-під sherry та bourbon. У старших релізах схема дозрівання складніша.

Bushmills 16 Year дозріває в бочках Oloroso Sherry та bourbon із завершальним етапом у бочках з-під портвейну. Bushmills 21 Year після тривалої витримки в Oloroso Sherry і bourbon проходить додатковий етап у Madeira casks.

Тому число на етикетці повідомляє про вік, але не описує реліз повністю. Значення мають також типи бочок і послідовність дозрівання.

Як читати Bushmills без плутанини

Спочатку варто визначити, чи йдеться про blended whiskey або single malt. Після цього можна переходити до віку, виду бочок, фінішу та смакового профілю.

Original, Black Bush і вікові single malt мають спільний бренд, проте створені за різною логікою. Категорія та повна назва релізу дають більше інформації, ніж слово Bushmills саме по собі.