За минулу добу на фронті зафіксували 263 бойові зіткнення — Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 263 бойові зіткнення. Сили оборони України уразили сім районів зосередження російських військ, вісім пунктів управління БпЛА та артилерійську систему противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, російські війська завдали двох ракетних і 79 авіаційних ударів, скинувши 302 керовані авіабомби. Також окупанти застосували 9233 дрони-камікадзе та здійснили 2601 обстріл позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 42 — із реактивних систем залпового вогню.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках росіяни двічі намагалися штурмувати позиції Сил оборони. Ворог також 79 разів обстріляв українські позиції та населені пункти й завдав авіаудару із застосуванням КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 10 атак. На Куп’янському напрямку противник здійснив шість штурмів, а на Лиманському — 11 атак, усі їх було відбито.

На Слов’янському напрямку російські війська провели сім штурмів, на Краматорському — один наступ.

Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку — 49. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак, на Гуляйпільському — дев’ять.

На Олександрівському напрямку росіяни двічі намагалися штурмувати українські позиції.