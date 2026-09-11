«Воюють із могилами політичні маргінали»: МЗС закликало Польщу відновити пошкоджений пам’ятник У

Міністерство закордонних справ України відреагувало на пошкодження пам’ятника УПА в польському селищі Бялисток. Напередодні його пошкодив лідер ультраправої партії «Конфедерація польської корони» Гжегож Браун.

В українському МЗС заявили, що очікують від польських правоохоронних органів належної правової оцінки інциденту та відновлення пошкодженої могили.

У відомстві назвали дії польських політичних маргіналів ганебними та аморальними, зазначивши, що подібні випадки не повинні відбуватися на тлі війни, яка становить загрозу для України та Польщі.

Україна також закликала польську сторону забезпечити захист інших українських місць пам’яті в Польщі та не допустити повторення подібних інцидентів.

У МЗС наголосили, що Україна виступає за однаковий підхід до місць пам’яті по обидва боки кордону: українські пам’ятні місця в Польщі та польські в Україні мають бути захищеними.

«Ніхто не має права перетворювати пам’ять і шану до померлих на циркову виставу для досягнення своїх політичних цілей», — заявили у відомстві.