Зеленський заявив про повторну спробу РФ атакувати його літак дроном у небі над Молдовою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська двічі намагалися атакувати безпілотниками його президентський літак у повітряному просторі Молдови. Другий такий інцидент, за його словами, стався під час повернення президента до України.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю CBS News.

За словами глави держави, перша спроба атаки відбулася кілька тижнів тому, а вдруге російські безпілотники намагалися атакувати літак, коли він повертався до України через Кишинів.

Зеленський зазначив, що, на його думку, присутність президентського літака могла бути причиною атаки на територію Молдови. Водночас він припустив, що російська сторона могла знати про перебування іноземних представників на пасажирському поїзді, який раніше зазнав удару біля українсько-польського кордону.

Президент також нагадав про інцидент 13 серпня, коли російський безпілотник атакував пасажирський потяг, у якому перебували іноземні високопосадовці, що прямували до України. Серед них були колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та ексдиректор ЦРУ Девід Петреус. Перед ударом пасажирів евакуювали.

Що відомо про інцидент із літаком Зеленського

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе повідомляв, що літак Зеленського під час польоту до Осло 9 вересня нібито ледь не збив російський безпілотник у повітряному просторі Молдови.

В Офісі президента України згодом уточнили, що президентський літак не перебував у повітрі одночасно з російським дроном, який 8 вересня порушив повітряний простір Молдови. Українська сторона стежила за переміщенням безпілотника та очікувала, доки він залишить відповідну зону, після чого літак Зеленського вилетів до Осло.

Молдовська влада підтвердила падіння та вибух безпілотника приблизно за 160 км від міжнародного аеропорту Кишинева. Через запроваджені обмеження на польоти президентський літак вилетів із затримкою.

Згодом молдовська поліція повідомила про виявлення уламків безпілотника. За попередніми даними, його силова установка та технічні характеристики були схожими на ті, що мають дрони типу «Герань», які Росія активно застосовує у війні проти України.