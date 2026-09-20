Москва пережила одну з найпотужніших атак ЗСУ за час війни

У ніч на 20 вересня Москва та Московська область опинилися під масованою атакою безпілотників, яка стала однією з наймасштабніших за весь період повномасштабної війни. Вибухи лунали протягом кількох годин, системи протиповітряної оборони працювали практично безперервно, а мешканці російської столиці вперше за тривалий час відчули на собі те, що вже понад чотири роки щодня переживають українські міста.

За повідомленнями російської влади, у напрямку Москви було запущено велику кількість безпілотників. У соціальних мережах швидко з’явилися десятки відео із роботою ППО, яскравими спалахами у нічному небі та звуками вибухів. Жителі Підмосков’я повідомляли про пожежі, падіння уламків та перебої в роботі окремих об’єктів інфраструктури.

Особливу увагу привернула інформація про ураження Московського нафтопереробного заводу. Саме такі підприємства відіграють важливу роль у забезпеченні російської економіки паливом та підтримці військової логістики. Після серії вибухів над районом Капотня піднявся густий дим, який було видно за багато кілометрів. Російська сторона визнала пошкодження одного з об’єктів підприємства, хоча масштаби збитків традиційно не розголошуються.

Важливим сигналом стала і сама географія атаки. Якщо раніше бойові дії для більшості росіян залишалися чимось далеким, то тепер вибухи дедалі частіше чути безпосередньо біля столиці країни. Саме Москва є політичним, фінансовим та управлінським центром Російської Федерації, тому будь-які інциденти тут привертають максимальну увагу як всередині країни, так і за її межами.

У Раменському районі Московської області були пошкоджені житлові будинки. Частину мешканців евакуювали, на місцях працювали рятувальники та аварійні служби. Російська влада також повідомила про загиблих і поранених. Незалежно перевірити всі заявлені дані наразі неможливо.

Російські чиновники назвали наліт безпрецедентним. За їхніми словами, лише навколо Москви було зафіксовано сотні безпілотників. Водночас експерти зазначають, що навіть за умови активної роботи систем ППО уникнути пошкоджень не вдалося. Це свідчить про те, що захист російської столиці стикається з дедалі складнішими викликами.

Для України подібні удари мають не лише військове, а й символічне значення. Вони демонструють, що війна більше не може залишатися виключно на українській території у сприйнятті російського суспільства. Після років ракетних атак на Київ, Харків, Одесу, Дніпро та десятки інших міст росіяни дедалі частіше стикаються з наслідками війни у власному інформаційному та фізичному просторі.

Нічна атака вкотре показала зміну характеру сучасної війни. Безпілотні технології дозволяють завдавати ударів на сотні кілометрів від лінії фронту, а стратегічні об’єкти навіть у глибокому тилу вже не можуть вважатися повністю захищеними. Саме тому події під Москвою стали однією з найбільш обговорюваних тем останніх днів і можуть мати наслідки далеко за межами російської столиці.

Для багатьох українців ця ніч стала ще одним нагадуванням: держава, яка роками обстрілює українські міста, дедалі частіше змушена витрачати ресурси на захист власного неба. І це вже змінює стратегічний баланс війни.