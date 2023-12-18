Німеччина розмістить у Литві найбільшу військову бригаду для стримування РФ

Про це повідомляє міноборони Німеччини.

«Шляхом постійного розміщення бригади бундесверу в Литві Німеччина надсилає чіткий сигнал солідарності зі своїми партнерами по НАТО. Створення бригади в Литві є флагманським проєктом переломного моменту в політиці безпеки, поштовхом до якого стала загарбницька війна Росії проти України», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це найбільший за масштабом проєкт такого роду: «ніколи раніше Бундесвер постійно не дислокував стільки солдатів і цивільних членів бундесверу за кордоном».

«З цією готовою до війни бригадою ми беремо на себе відповідальність за керівництво тут, в Альянсі та на східному фланзі НАТО», — наголосив Пісторіус.