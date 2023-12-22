 
«  
  »

Повітряні сили знищили 3 російські винищувачі на південному напрямку одразу

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку — мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34!» — йдеться в повідомленні.

ППО

Фото: Микола Олещук

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в етері Еспресо розповів, що уламки збитих літаків впали біля Каланчака та Чаплинки.

«Я розумію, що з «хорошими руськими», які перебували на борту та завдавали ударів КАБами по правобережжю Херсонщини та Кринках, де позиції наших Збройних сил. Окупанти масово засипають КАБами, які випускають з «сушок» на Кринки та населені пункти вздовж узбережжя річки Дніпро», — сказав Хлань.

Він назвав знищення трьох Су-34 добрим сигналом, що в окупантів вже немає безпечної зони.

«Сподіваємося, що кількість випущених противником керованих авіабомб буде значно меншою чи вони взагалі можуть зникнути»,  — зазначив Хлань.

22 декабря, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  