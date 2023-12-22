Повітряні сили знищили 3 російські винищувачі на південному напрямку одразу

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
«Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку — мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34!» — йдеться в повідомленні.
Фото: Микола Олещук
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в етері Еспресо розповів, що уламки збитих літаків впали біля Каланчака та Чаплинки.
«Я розумію, що з «хорошими руськими», які перебували на борту та завдавали ударів КАБами по правобережжю Херсонщини та Кринках, де позиції наших Збройних сил. Окупанти масово засипають КАБами, які випускають з «сушок» на Кринки та населені пункти вздовж узбережжя річки Дніпро», — сказав Хлань.
Він назвав знищення трьох Су-34 добрим сигналом, що в окупантів вже немає безпечної зони.
«Сподіваємося, що кількість випущених противником керованих авіабомб буде значно меншою чи вони взагалі можуть зникнути», — зазначив Хлань.
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