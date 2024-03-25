США та Японія оновлять безпекові угоди через загрозу Китаю

Видання Financial Times дізналося, що Сполучені Штати та Японія планують найбільше за понад 60 років оновлення договору про безпеку на тлі загроз з боку Китаю — Financial Times
Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосять про плани реструктуризації військового командування США в Японії з метою посилення оперативного планування і навчань між країнами, розповіли джерела видання.
За їхніми словами, план буде оприлюднений 10 квітня, коли Байден прийме Кісіду в Білому домі.
Союзники хочуть зміцнити свої зв’язки у сфері безпеки, щоб відповісти на те, зростання загрози з боку Китаю, яка вимагає від їхніх військових співпраці і більш злагодженого планування, особливо в кризових ситуаціях, таких як потенційний конфлікт на Тайвані.
Білий дім, Пентагон та командування Тихоокеанського флоту США відмовилися від коментарів. Японський уряд також не надав коментарів.
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