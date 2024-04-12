Зірка «Безславних виродків» Тіль Швайґер бореться з сепсисом, йому можуть ампутувати ногу

Про це пише BILD.

60-річний німецький актор Тіль Швайґер перебуває в клініці і підтвердив виданню, що бореться з сепсисом.

«Я отримую антибіотики у лікарні вже два тижні, тому що у мене рана на нозі із серпня. Тоді я вдарився гомілкою, і в неї потрапили мікроби. Тепер у мене «відкрита нога» [виразка на нозі], так вони це називають. На жаль, стає все гірше», — поділився Швайґер.

Періодично виникає ризик того, що ногу доведеться ампутувати.

Швайґер сказав, що хоче полетіти до Нью-Йорка на прем’єру нового фільму Гая Річі «Міністерство неджентльменської війни», в якому він виконав головну роль.

«Я не втрачаю надії, що все може вийти», — зазначив актор.

Проте лікарі побоюються подальших ускладнень і поки що не дають добро. Сепсис вважається небезпечнішим, ніж інсульт або рак молочної залози. Неспецифічні симптоми та низька поінформованість пацієнтів та лікарів посилюють ситуацію. Щорічно у світі фіксують 30 млн випадків сепсису, а близько 6 млн людей помирають через цю недугу.