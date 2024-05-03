Меріл Стріп отримає почесну «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю

Про це пише Variety.

77-й Каннський кінофестиваль, який триватиме з 14 до 25 травня, збере голлівудських легенд. Режисер «Зоряних війн» та «Індіани Джонса» Джордж Лукас отримає почесну «Золоту пальмову гілку» під час церемонії закриття кінофестивалю. У конкурсній програмі покажуть «Мегаполіс» Френсіса Форда Копполи та «О, Канада» Пола Шредера. Поза конкурсом відбудуться покази «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» Джорджа Міллера та вестерн-епопея Кевіна Костнера «Горизонт, американська сага».

У Канни цього року після десятиліть перерви повернеться і 74-річна американська акторка Меріл Стріп, яка вважається однією з найкращих кіноакторок сучасності. На церемонії відкриття кінофестивалю вона отримає почесну «Золоту пальмову гілку». Останній візит зірки на Каннський кінофестиваль відбувся у 1989 році, коли вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі Фреда Шепісі «Злі ангели» («Крик у темряві»).

«Для мене безмірна честь отримати новину про цю престижну нагороду. Отримати приз у Каннах для міжнародної спільноти митців завжди означало найвище досягнення в кіномистецтві. Стояти в тіні тих, кого раніше вшановували, водночас і смиренно, і захопливо. Я з нетерпінням чекаю приїхати до Франції, щоб особисто подякувати всім у травні цього року», – прокоментувала Стріп.

Президентка Каннського кінофестивалю Айріс Кноблох і генеральний директор Тьєррі Фремо сказали, що кожен з них має щось від Меріл Стріп у собі.

«Оскільки вона охопила майже 50 років роботи в кіно та втілила незліченну кількість шедеврів, Меріл Стріп є частиною нашої колективної уяви, нашої спільної любові до кіно», — наголосили Кноблох і Фремо в спільній заяві.

Відома своїми ролями сильних і складних жінок, Стріп отримала 21 номінацію на «Оскар» і виграла три з них. Прорив у кіно для акторки стався в 1978 році, коли вона знялася у фільмі Майкла Чіміно «Мисливець на оленів» з Робертом Де Ніро в головній ролі.

Фільмом-відкриттям кінофестивалю стане комедія Квентіна Дюп’є «Другий акт» (Le Deuxième Acte). В основному конкурсі також покажуть фільм російського режисера Кирила Серебреннікова «Лимонов, балада про Едічку».

У програмі спеціальних показів пройде прем’єра фільму Сергія Лозниці «Вторгнення» (The Invasion) про російське вторгнення в Україну. У 2022 році на Каннському кінофестивалі Лозниця виступив проти «тотальної заборони російського кіно та проти бойкоту російської культури», заявивши, що в деяких питаннях позиція українців «збігається з позицією російської ФСБ».

Ґрета Ґервіґ, яка стала першою жінкою-режисеркою, чий фільм «Барбі» у прокаті перетнув межу в $1 млрд, стане головою конкурсного журі 77-го Каннського кінофестивалю.

Голлівудський режисер та продюсер Джордж Лукас отримає почесну «Золоту пальмову гілку» за внесок у кінематограф на церемонії закриття 77-го Каннського фестивалю.