Майкл Джексон залишив після себе борг у понад $500 млн На момент смерті у 2009 році король попмузики Майкл Джексон перебував у фінансовій скруті, що стало відомо з нещодавно оприлюднених судових документів Про це пише The Guardian. Американський співак і танцівник Майкл Джексон на момент своєї смерті у 2009 році накопичив понад пів мільярда доларів боргу. Це стало відомо з оприлюднених 21 червня нових судових документів вищого суду округу Лос-Анджелес, США. У заяві йдеться про те, як «найбільш значні активи» Джексона були піддані «боргам і претензіям кредиторів на суму понад $500 млн, причому на частину боргу нараховувалися відсотки за надзвичайно високими процентними ставками, і деяка заборгованість у дефолті». Король попмузики помер 25 червня 2009 року у віці 50 років. Напередодні він планував розпочати свій концертний тур This Is It. Він проковтнув смертельну дозу сильного хірургічного анестетика пропофолу від свого особистого лікаря Конрада Мюррея, якого пізніше визнали винним у ненавмисному вбивстві та засудили до чотирьох років ув'язнення. На момент смерті артист був винен промоутеру туру AEG $40 млн. Цю суму повернули через суд коштом майна Джексона. Після смерті проти співака подали судові позови за кордоном та в деяких штатах, зокрема у Каліфорнії. Загалом кредитори подали проти Джексона 65 претензій, спірні питання вдалося врегулювати або поза судом, або через суд. Позивачі також попросили, щоб їхні адвокати отримали відшкодування з майна Джексона за юридичні послуги у 2018 році. Як зазначає Los Angeles Times, бухгалтер пояснив, що Джексон витрачав непомірні гроші на коштовності, хоча він також купував предмети мистецтва, меблі та подарунки, а також подорожував і жертвував гроші на благодійність. Бенефіціарами маєтку Джексона є його мати Кетрін і четверо дітей. Але повідомляється, що бенефіціари Джексона не отримували фінансові виплати з його спадщини через невирішений спір зі службою внутрішніх доходів США щодо федеральної податкової декларації за 2021 рік. За свою кар'єру Джексон продав понад 400 млн платівок.