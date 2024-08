Прогноз погоди на вихідні 24–25 серпня: спека поки не думає відступати Латвія надсилає Україні найбільшу партію безпілотників » Скандал з трейлером «Мегалополіса»: Lionsgate сфабрикувала цитати критиків Студія Lionsgate видалила трейлер нового фільму Френсіса Форда Копполи «Мегалополіс» після того, як її звинуватили в тому, що згадані у ролику цитати критиків були сфабриковані Про це пише Associated Press. Студія Lionsgate оприлюднила у середу трейлер до фільму Френсіса Форда Копполи «Мегалополіс», який містив цитати критиків Полін Кейл та Роджера Еберта про інші фільми видатного режисера, які насправді не з’являлися в їхніх оглядах. «Lionsgate негайно відкликає наш трейлер до фільму «Мегалополіс». Ми щиро просимо вибачення в критиків, а також Френсіса Форда Копполи та American Zoetrope за цю непробачну помилку в нашому процесі перевірки. Ми схибили. Нам шкода», — заявив представник Lionsgate у коментарі The Associated Press. Студія додала сфабриковані цитати в трейлер, щоб начебто підкреслити критичні розбіжності між такими класичними фільмами, як «Хрещений батько» й «Апокаліпсис сьогодні», та новою стрічкою «Мегалополіс». У трейлері Lionsgate приписала Полін Кейл цитату про те, що «Хрещений батько» був «зменшений своєю артистичністю». Але Кейл любила «Хрещеного батька», і ця фраза не була вжита в її огляді фільму для The New Yorker у березні 1972 року. Еберт також не писав, що «Дракула» 1992 року від Копполи був «тріумфом стилю над змістом». Цитати Рекса Ріда та Вінсента Кенбі про «Апокаліпсис сьогодні» також не з’являлися в їхніх оглядах. «Мегалополіс» створювався десятиліттями, і він отримав багато неоднозначних відгуків після своєї прем’єри на Каннському кінофестивалі. Останнім часом він також потрапив під пильну увагу через імовірну неналежну поведінку на знімальному майданчику після того, як у мережу просочилися відеозаписи, на яких Коппола обіймає і цілує статистів під час сцени в клубі. Новий фантастичний фільм Френсіса Форда Копполи «Мегалополіс», сценарій до якого він написав ще в 1980-х роках, вийде в український прокат 26 вересня. 13 серпня вийшов перший офіційний трейлер українською. Сценарій до «Мегалополіса» Коппола написав у 1980-х роках і нарешті довів фільм до завершення, вклавши в проєкт понад $100 млн власних грошей. Коппола часто називає свій фільм невимовною загадкою. «Доля Риму переслідує сучасний світ, який не може розв’язати соціальні проблеми в цій епічній історії про політичні амбіції, геніальність і конфліктну любов», — йдеться в офіційному синопсисі.