Росіяни втратили 20% особового складу за кілька днів, намагаючись штурмувати Вовчанськ

Про це повідомив військовий рух українців та кримських татар «Атеш».

Агент «Атеш» із 138-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ повідомив, що росіяни, намагаючись штурмувати Вовчанськ, втратили 20% особового складу за кілька днів штурмів.

Ще два тижні тому бригада вже мала бути небоєздатною, аналізують у підпіллі. Але, за їхніми словами, до сьогодні командири 138-ї бригади розповідають особовому складу «байки» про швидке підкріплення та доукомплектування їхнього підрозділу.

«Особовий склад, який втратив своїх бойових друзів, дізнавшись про те, що сім’ї загиблих ніяк не повідомлені, відмовляється продовжувати ведення бойових дій. Мотивації нема», — зазначили партизани.