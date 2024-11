У Британії над авіабазами США помітили невідомі безпілотники Російські війська просуваються в Донецькій області, намагаючись оточити Велику Новосілку » The Times: Ексзаступник глави ОП Тимошенко вимагав 10% відкату за урядове фінансування будівельних проєктів Колишній заступник глави ОП Кирило Тимошенко є неофіційним куратором будівельних проєктів, які фінансує уряд України. «Колишній чиновник, який тісно співпрацював з Офісом Президента, стверджував, що Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову комісію за вибір і представлення їхніх проєктів на затвердження. Ексчиновник стверджував, що Тимошенко зберігав великі суми «брудних» грошей і роздав їх неофіційним «волонтерам-радникам» в Офісі Президента. Чиновник також повідомив, що Тимошенко буде брати 10 тис. доларів з компаній, які хочуть, щоб Президент, під час офіційних поїздок у регіони, відвідав їх». Про це ідеться у статті видання The Times. Нездатність Києва побудувати бункери для підстанцій, які захищають їх від російських авіаударів зробили країну вразливою до зими. У секретному місці за Києвом бригадир спостерігав, як вибухи вдарили по бетонній конструкції, яку таємно допомогла створити його команда з десяти британських військових інженерів, офіцерів розвідки та дипломатів. Випробування ракети, описане джерелами The Sunday Times, стало кульмінацією місяців напруженої роботи під постійною загрозою російських авіаударів. Коли він закінчився в лютому, британські інженери разом із командами з Америки, Німеччини та Японії порадили своїм українським колегам побудувати конструкції для захисту енергомережі України від нападу Росії. Проте через дев’ять місяців уряд Президента Зеленського не зробив цього через звинувачення в тому, що корупція в уряді зупинила роботу. Близько 80 відсотків енергетичної інфраструктури України пошкоджено або зруйновано. Без належного захисту та з падінням температури нижче нуля Україні загрожує тяжкий і смертельний зимовий холод. Цього тижня Росія завдала найбільших за останні місяці авіаударів по енергетичній інфраструктурі України. Сотні тисяч людей проводять до шести годин поспіль у темряві без тепла, світла та проточної води. Мустафа Найєм, керівник агентства із захисту критичної інфраструктури, подав у відставку в червні на знак протесту проти провалів уряду, стверджуючи, що проєкт навмисно затягується через відмову Києва надати кошти, виділені на його реалізацію. «Неможливо було працювати. Коли ти бачиш, що керівництво уряду створює тобі якісь штучні перешкоди, це марно», — сказав ексголова Державного агентства з питань відновлення та розвитку інфраструктури України Найєм. Його агентство запросило 1,4 мільярда євро на поставку бункерів, які називаються «захистом третього рівня» для підстанцій. Найєм сказав, що за блокуванням коштів стоять особисті інтереси. «Коли люди в уряді бачать ці мільярди, вони навіть уявити не можуть, що немає інтересу для людей, які доставляють ці гроші», — сказав він. Його команда підозрює, що проєкт затримався через те, що хабарі не платили чиновникам в офісі прем’єр-міністра, які тримають фінансові нитки. «Вони [уряд] не платили підрядникам; підрядники зупинили всі проєкти». Сергій Сухомлин, який замінив Найєма, сказав, що підрядники очікували «занадто великих прибутків», і його агентство переглядає свої контракти. Він додав, що деякі засоби захисту були «перепроєктовані», щоб скоротити витрати. В Офісі Президента України, Офісі прем’єр-міністра та Міненерго від коментарів відмовилися. Підрядники заявили, що вони намагалися продовжити будівництво бункерів, але їм довелося брати кредити, щоб фінансувати мінімальний обсяг робіт, щоб продовжити будівництво — і що споруди ще далекі від завершення. В офісі однієї з провідних українських будівельних компаній, що бере участь у контрактах з охорони підстанцій, чиновники обшукали офіси, які, як стверджують, діяли без ордера, вилучивши комп’ютери, телефони та документи. Компанія також заявила, що уряд не виділив кошти, необхідні для будівництва бункерів. «Якби було необхідне фінансування, ми б їх уже завершили, я впевнений», — сказав Микола Тимофєєв, виконавчий директор інфраструктурної компанії «Автомагістраль». «Якби третій рівень був завершений вчасно… відключень електроенергії було б набагато, набагато менше». Корупція є основною перешкодою для спроби України приєднатися до ЄС, і Брюссель наголошує на необхідності реформ. «Незважаючи на зусилля, вона не готова до вступу; вона потребує масштабних процесів внутрішніх реформ», — сказав минулого року Жан-Клод Юнкер, колишній президент Європейської комісії. Наразі, щоб запобігти колапсу своєї енергетичної системи, Україна покладається на захист «першого та другого рівнів» із габіонів, що постачаються Великобританією, — примітивних заповнених каменем клітин — і великих бетонних захисних арок над землею, а також ряду передових систем протиповітряної атаки, надані її західними партнерами. Якщо Дональд Трамп обмежить допомогу Україні, коли він вступить на посаду президента США в січні, Києву доведеться обмежити свої ракети протиповітряної оборони, ймовірно, дозволяючи більшій кількості російських ракет вражати цілі. Українська промисловість і зруйнована економіка країни, ключові частини плану стійкості, який Зеленський оголосив українським депутатам минулого тижня, постраждають. Без можливості опалювати свої домівки ще мільйони українських біженців можуть вирушити на захід. У вересні, після відключень електроенергії влітку, Адміністрація Зеленського організувала звільнення Генерального директора Державної енергетичної компанії України Володимира Кудрицького, припустивши, що він відповідальний за невиконання захисту. Критики кажуть, що цей крок, а також перестановки в кабінеті міністрів, які його супроводжували, лише зміцнили владу в руках глави Адміністрації Зеленського Андрія Єрмака та його заступників. Інсайдери в уряді кажуть, що один із цих помічників, Кирило Тимошенко, є неофіційним захисником урядових будівельних проєктів. Колишній чиновник, який тісно співпрацював з Офісом Президента, стверджував, що Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову комісію за вибір і представлення їхніх проєктів на затвердження. Ексчиновник стверджував, що Тимошенко зберігав великі суми «брудних» грошей і роздав їх неофіційним «волонтерам-радникам» в Офісі Президента. Чиновник також повідомив, що Тимошенко буде брати 10 тисяч доларів з компаній, які хочуть, щоб Президент, під час офіційних поїздок у регіони, відвідав їх. Прессекретар Тимошенка спростував ці звинувачення: «Кирило Тимошенко не бере участі в ухваленні будь-яких рішень щодо будівництва інфраструктурних об’єктів і не має відношення до процесів фінансування чи управління цими проєктами. Щодо звинувачень у правопорушеннях, то тільки через офіційне розслідування повинна бути забезпечена об’єктивність і прозоре встановлення істини».