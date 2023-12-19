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Рашисти викрадають цивільних на окупованих територіях цілими родинами

Російські загарбники на окупованих територіях продовжують викрадати цивільних, яких підозрюють у нелояльності до рашистів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«На тимчасово окупованих територіях продовжує працювати репресивна машина загарбників.

Росіяни викрадають людей родинами, просто за наводкою колаборантів, у підозрах в нелояльності до окупантів. Нерідко жертвами доносів є ті, до кого колаборанти мають особисту неприязнь», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затриманим інкримінують або екстремізм, або держзраду.

«Минулого тижня було викрадено понад 50 осіб, найбільше в АР Крим. До затриманих в багатьох випадках не пускають родичів», — додали у ЦНС.

19 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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