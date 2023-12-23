В Орбана звинуватили уряд Туска у зв’язках з «імперією Сороса»

Політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбан заявив про свій шок через «ліве захоплення», організоване «імперією Сороса» в Польщі.

Про це Балаж Орбан написав у своєму Twitter (Х) у суботу, повідомляє «Європейська правда».

Орбан у такий спосіб вирішив прокоментувати зміну керівництва у державних ЗМІ Польщі, яку проводить новий польський уряд.

«Державні ЗМІ обезголовлені, поліція захопила штаб-квартиру, що призвело до поранення правого політика під час протестів. Хаос очевидний, оскільки новий прем’єр-міністр Дональд Туск визначив пріоритетом реструктуризацію ЗМІ всього за тиждень свого перебування на посаді», – написав Балаж Орбан.

При цьому він заявив, що «зв’язки з Соросом» очевидні в уряді Туска, оскільки до нього входять «випускниця університету Сороса на посаді міністра юстиції, ліва феміністична активістка на посаді міністра освіти та міністр без портфеля – посада, створена для захисту інтересів іноземних неурядових організацій».

Балаж Орбан також висловив невдоволення, що голова польського Сейму Шимон Головня «прийняв африканських мігрантів у нижній палаті польського парламенту».

«Ці події підкреслюють політичну стабільність Угорщини і важливість наших зусиль щодо забезпечення суверенітету. Зміни в Брюсселі необхідні якнайшвидше – будемо сподіватися, що вибори в Європарламент у 2024 році дадуть нам шанс, до якого ми всі прагнемо», – написав Балаж Орбан.