ФБР розслідуватиме погрози Трампа у бік суддів після відсторонення його від виборів

У п’ятницю, 22 грудня, ФБР заявило, що розслідуватиме погрози у бік суддів Верховного суду штату Колорадо, які цього тижня ухвалили рішення про виключення колишнього президента Трампа з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті

Про це повідомляє The Hill.

У своєму рішенні судді заявили, що Трамп не має права брати участь у голосуванні відповідно до 14-ї поправки через його ймовірну роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року. Їхнє рішення, як очікується, дійде до Верховного суду, після того, як кампанія Трампа пообіцяла подати апеляцію.

«ФБР в курсі ситуації та працює з місцевими правоохоронними органами, — заявила Віккі Мігоя, прессекретар місцевого відділення ФБР у Денвері. — Ми будемо енергійно розслідувати будь-які погрози або застосування насильства з боку тих, хто використовує екстремістські погляди для виправдання своїх дій, незалежно від їхньої мотивації».

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Згідно зі звітом позапартійної дослідницької групи Advance Democracy, судді повідомили про десятки погроз з моменту ухвалення цього рішення.

Організація відстежила «значну агресивну риторику» проти суддів з боку прихильників Трампа в Інтернеті, включаючи численні пости з обіцянками вбити або іншим чином напасти на них.

«Нормалізація такого типу насильницької риторики — і відсутність коригувальних дій з боку соціальних мереж — викликає значне занепокоєння, — заявив президент Advance Democracy Девід Джонс. — Заяви Трампа, який намагався делегітимізувати та політизувати дії судів, слугують ключовим чинником насильницької риторики».