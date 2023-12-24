Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення Порошенко пояснив, для чого потрібен уряд національної єдності » За добу ЗСУ знищили 800 окупантів, 28 артсистем та 17 бронемашин На Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку, а на Херсонському напрямку РФ, попри значні втрати, не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 24 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 353190 (+800) осіб,

танків ‒ 5858 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 10888 (+17),

артилерійських систем – 8314 (+28),

РСЗВ – 932 (+0),

засоби ППО ‒ 611 (+0),

літаків – 327 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20),

крилаті ракети ‒ 1614 (+1),

кораблі / катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11022 (+27),

спеціальна техніка ‒ 1229 (+6)