За добу ЗСУ знищили 800 окупантів, 28 артсистем та 17 бронемашин

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 24 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 353190 (+800) осіб,
- танків ‒ 5858 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 10888 (+17),
- артилерійських систем – 8314 (+28),
- РСЗВ – 932 (+0),
- засоби ППО ‒ 611 (+0),
- літаків – 327 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20),
- крилаті ракети ‒ 1614 (+1),
- кораблі / катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11022 (+27),
- спеціальна техніка ‒ 1229 (+6)
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