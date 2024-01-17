Сили оборони за добу знищили 730 окупантів

Про це 17 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 372 820 (+730) осіб.
- танків ‒ 6126 (+13) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 372 (+14) од.
- артилерійських систем – 8811 (+10) од.
- РСЗВ – 964 (+3) од.
- засобів ППО ‒ 653 (+0) од.
- літаків – 331 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6884 (+7) од.
- крилатих ракет ‒ 1817 (+1) од.
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
- підводних човнів — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 755 (+24) од.
- спеціальної техніки ‒ 1367 (+2) од.
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