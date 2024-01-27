Через бойові дії та технологічні причини без світла залишаються 9 регіонів: ситуація в енергосистемі станом на 27 січня

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено повітряну лінію у Чернігівській області. Без світла залишилися 359 побутових споживачів у 6 населених пунктах.

На Дніпропетровщині через бойові дії пошкоджено повітряну лінію, знеструмлено одного юридичного споживача. А у Миколаївській області відновлено підключення до електромережі 1,1 тисячі споживачів.

У Донецькій області енергетики відновили електропостачання для 8,1 тисячі споживачів. Також газовики відновили підключення до газорозподільної мережі 13 споживачів.

На Запоріжжі енергетики відновили електропостачання для 3,8 тисячі споживачів. Залишаються без світла внаслідок бойових дій 50 населених пунктів.

У Сумській області за минулу добу енергетики заживили понад 40,7 тисячі споживачів, які були відключені внаслідок ворожих артобстрілів. Залишаються без напруги 2,2 тисячі абонентів у 55 населених пунктах.

На Харківщині енергетики повернули світло 1,8 тисячі споживачів, які були знеструмлені внаслідок обстрілів. Залишаються по області без електроенергії 19,7 тисячі споживачів.